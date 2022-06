Acusan a hombre de Hialeah de sacrificar animales en playa de Virginia Key “Le había cortado el cuello”: lo acusan de sacrificar gallinas en una playa

MIAMI - Los chillidos de los gallos, pollos y gallinas llamaron la atención de los empleados de un centro que renta de kayaks en la playa de Virginia Key, en el sur de Florida.

Esther Alonso, directora del Virginia Key Outdoor Center, dice que se encontró a dos hombres que supuestamente practicaban rituales religiosos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Uno de ellos tenía un cuchillo, tenía una gallina sobre una de las raíces de los manglares, le había cortado el cuello, se veía horrible”, agregó.

Esther dice que empezó a gritarles para llamar su atención. “Yo les pedí que pararan y uno de ellos me dice 'están bien, no les pasa' y yo 'cómo que no les pasa nada, están muertos”, señaló.

De inmediato llamó a la policía. “Uno [de los hombres] me decía, I'm sorry, y en eso empezaron a recoger. Dejan los animales, a ver lo que le digo, y en ese momento ellos se fueron”.

Uno de los hombre recibió una multa. La policía lo identifico como Dany Machado, de Hialeah. El documento policial menciona un cargo de crueldad animal.

El hombre le dijo a las autoridades que estaba haciendo ejercicio de su libertad religiosa al sacrificar a los animales.

Muchos afirman que como es su práctica religiosa es algo protegido, pero eso no quiere decir que se puede cometer un acto brutal o que se deje en la playa para contaminar el ambiente.

Se intentó conversar con el acusado en su vivienda sin éxito.

“En la playa, donde muchos practican deportes y actividades al aire libre, se quedaron con los animales y los que están vivos, los llevé al rescue”, dijo Esther.