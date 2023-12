Donante de Wharton amenaza con retirar millones tras controversia antisemitista en UPenn

Un alumno de la Universidad de Pensilvania amenaza con retirar una donación de 100 millones de dólares a la escuela de negocios de la universidad en protesta por la respuesta de la presidenta de la Universidad, Liz Magill, al antisemitismo denunciado en el campus.

En 2019, Wharton School, que es la escuela de negocios de Penn, anunció la creación del Centro Stevens para la Innovación en Finanzas. Ross Stevens, graduado de Wharton en 1991 y director ejecutivo de la firma de servicios financieros Stone Ridge Asset Management, con sede en Nueva York, donó fondos al centro, que apoya la investigación en tecnología financiera, también conocida como FinTech, convirtiéndolo en uno de los primeros centros de investigación. centros de su tipo.

El jueves, los abogados de Stevens escribieron una carta a la vicepresidenta sénior y asesora general de Penn, Wendy White, anunciando que planeaban retirar su donación, ahora valorada en aproximadamente 100 millones de dólares, debido a la actual controversia sobre el antisemitismo en el campus en medio de la guerra entre Israel y Hamas y La respuesta de Magill.

"Señor. Stevens y Stone Ridge están consternados por la postura de la Universidad sobre el antisemitismo en el campus”, escribieron los abogados. También amenazó con rescindir las acciones de Penn en su empresa a menos que Magill fuera destituido del liderazgo.

"A falta de un cambio en el liderazgo y los valores en Penn en un futuro muy cercano, planeo rescindir las acciones de Stone Ridge de Penn para evitar más daños a la reputación y de otro tipo a Stone Ridge como resultado de nuestra relación con Penn y Liz Magill", escribió Stevens. .

El consejo asesor de Wharton Business School también se unió al coro que pide la dimisión de Magill, según una carta obtenida por el periódico estudiantil de Penn Daily Pennsylvanian.

"La carta describe la preocupación de la Junta sobre la 'cultura tóxica y peligrosa' en Penn que, según dijeron, el liderazgo de la Universidad ha permitido que exista", informó el DP. "La carta añade que la dirección de la Universidad 'no comparte los valores de nuestra Junta'".

Magill fue interrogada durante una audiencia de cinco horas el martes, junto con la presidenta de Harvard, Claudine Gay, y la presidenta del MIT, Sally Kornbluth, sobre cómo habían respondido sus instituciones a los casos de antisemitismo en los campus. Sus respuestas, cuidadosamente redactadas, enfrentaron una rápida reacción de los legisladores republicanos y algunos demócratas, así como de la Casa Blanca.

Gran parte de la reacción se centró en una acalorada línea de preguntas de la representante Elise Stefanik, republicana por Nueva York, quien preguntó repetidamente si “pedir el genocidio de los judíos” violaría el código de conducta de cada universidad.

Magill dijo que si el discurso de odio cruzaba la línea y violaba las políticas de Penn dependía del contexto. "Si el discurso se convierte en conducta, puede ser acoso", dijo Magill. Amplió su respuesta el miércoles, diciendo que un llamado al genocidio del pueblo judío se consideraría acoso o intimidación.

"No me centré, pero debería haberlo hecho, en el hecho irrefutable de que un llamado al genocidio del pueblo judío es un llamado a algunas de las violencias más terribles que los seres humanos pueden perpetrar", dijo Magill en un comunicado en video difundido por la universidad. . "Es malvado, simple y llanamente".

Magill pidió una revisión de las políticas de Penn, que, según ella, se han guiado durante mucho tiempo por la Constitución de Estados Unidos, pero que deben ser “aclaradas y evaluadas” a medida que el odio se propaga por el campus y por todo el mundo “de una manera que no se había visto en años”.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, un demócrata que también es judío, dijo a los periodistas el miércoles que la respuesta de Magill fue “una declaración inaceptable”.

“He dicho muchas veces que los líderes tienen la responsabilidad de hablar y actuar con claridad moral. Y Liz Magill no logró superar esa simple prueba”, dijo. “Creo que ya sea que estés hablando de genocidio contra judíos, genocidio contra personas de color, genocidio contra personas LGBTQ, todo está mal. Y es necesario denunciarlo. Y no debería ser difícil. Y eso no debería tener ningún matiz. Necesitaba dar una respuesta de una sola palabra. "

Los abogados de Stevens escribieron que el “enfoque permisivo” y la “actitud de laissez faire” de Penn hacia el discurso de odio contra estudiantes judíos violaban políticas o reglas que prohibían el acoso y la discriminación por motivos de religión.

“La publicación del presidente Magill del 6 de diciembre de 2023 en X lo admitió, cuando reconoció tardíamente –solo después de que su testimonio en el Congreso se volvió viral y las demandas para su despido se amplificaron– que los llamados al genocidio del pueblo judío constituyen acoso y discriminación”, escribieron los abogados.

Los abogados escribieron que la respuesta general de Penn al antisemitismo violó su "acuerdo de socio limitado" con Stone Ridge debido a las "violaciones de las leyes o reglas aplicables a Stone Ridge por parte de la escuela que son 'materialmente perjudiciales para el negocio, la reputación, el carácter o la posición [de Stone Ridge]".

"Señor. Stevens y Stone Ridge agradecerían la oportunidad de discutir más a fondo este asunto y darle a la Universidad la oportunidad de remediar lo que Stone Ridge cree que son probables violaciones del Acuerdo LP, siempre y cuando haya un nuevo rector de la Universidad en su lugar”, escribieron. "Hasta entonces, no puede haber un debate significativo sobre cómo remediar el continuo incumplimiento por parte de la Universidad de sus obligaciones".

NBC10 contactó a Penn para pedirle comentarios sobre la carta del equipo legal de Stevens. "La Universidad no puede comentar sobre las decisiones personales de nuestros donantes", escribió el portavoz.

El Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes inició una investigación sobre Penn, MIT y Harvard para responsabilizar a las escuelas por sus respuestas al antisemitismo en los campus.

