Senado: se ignoró información de inteligencia antes de ataque al Capitolio

El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) minimizaron o ignoraron "una enorme cantidad de información de inteligencia" antes del ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos, según el presidente de un panel del Senado que el martes publicará un nuevo informe sobre las presuntas irregularidades.

El reporte detalla cómo las agencias no reconocieron ni advirtieron sobre el potencial de violencia ya que algunos de los partidarios del entonces presidente Donald Trump planearon abiertamente el asedio en mensajes y foros en línea.

Entre la multitud de inteligencia que se pasó por alto estaba un aviso de diciembre de 2020 al FBI de que los miembros del grupo de extrema derecha Proud Boys planeaban estar en Washington DC, para la certificación de la victoria de Joe Biden y su “plan es literalmente matar gente”, según el informe.

El Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado señaló que las agencias también estaban al tanto de muchas publicaciones en las redes sociales que presagiaban violencia, algunas llamando a los partidarios de Trump a “venir armados” y asaltar el Capitolio, matar a legisladores o “quemar el lugar hasta los cimientos”.

El senador de Michigan, Gary Peters, presidente demócrata del panel del DHS, dijo que el fracaso fue “en gran medida una falta de imaginación para ver como creíbles las amenazas de que el Capitolio podría ser violado”, haciéndose eco de los hallazgos de la comisión del 11 de septiembre sobre las fallas de inteligencia de los ataques terroristas de 2001.

El informe del personal mayoritario del comité señaló que la comunidad de inteligencia no se ha recalibrado por completo para centrarse en las amenazas del terrorismo nacional, en lugar del internacional. Y los líderes de inteligencia del gobierno no hicieron sonar la alarma “en parte porque no podían concebir que el edificio del Capitolio de EEUU fuera invadido por alborotadores”.

Aún así, según Peters, las razones para descartar lo que llamó una cantidad "masiva" de inteligencia "desafía una explicación fácil".

Si bien otros informes han examinado las fallas de inteligencia alrededor del 6 de enero, incluido un reporte bipartidista del Senado de 2021, el comité de la Cámara del 6 de enero del año pasado y varias evaluaciones internas separadas de la Policía del Capitolio y otras agencias gubernamentales, la última investigación es rl primer informe del Congreso que se basa únicamente en las acciones del FBI y la Oficina de Inteligencia y Análisis del DHS.

A raíz del ataque, Peters dijo que el comité entrevistó a funcionarios de ambas agencias y descubrió que "se señalaban con el dedo bastante constantemente".

“Todos deberían rendir cuentas porque todos fallaron”, opinó Peters.

EN DETALLE

El reporte contiene decenas de pistas sobre la violencia del 6 de enero que las agencias recibieron y descartaron ya sea por falta de coordinación, demoras burocráticas o inquietud por parte de quienes las recogían.

El FBI, por ejemplo, se vio obstaculizado inesperadamente en su intento de encontrar publicaciones en las redes sociales que planificaran las protestas del 6 de enero cuando expiró el contrato de su herramienta de monitoreo de redes sociales de terceros.

En cuanto al DHS, los analistas dudaron en informar inteligencia de código abierto después de las críticas en 2020 por recopilar inteligencia sobre ciudadanos estadounidenses durante manifestaciones de justicia racial.

Una confesión recibida por el FBI antes del ataque del 6 de enero fue de un exfuncionario del Departamento de Justicia que envió capturas de pantalla de publicaciones en línea de miembros del grupo extremista Oath Keepers: “Solo hay una forma de entrar. No son señales. No son mítines. ¡Son p------ balas!”.

ANUNCIAN CAMBIOS

En un comunicado, el portavoz de Seguridad Nacional, Ángelo Fernández, informó que el departamento ha realizado muchos de esos cambios dos años y medio después. Agregó que la agencia “ha fortalecido el análisis de inteligencia, el intercambio de información y la preparación operativa para ayudar a prevenir actos de violencia y mantener seguras a nuestras comunidades”.

Por su parte, el FBI dijo en una respuesta separada que, desde el ataque, se ha centrado más en el "intercambio rápido de información" y ha centralizado el flujo de información para garantizar una notificación más oportuna a otras entidades.

“El FBI está decidido a luchar agresivamente contra el peligro que representan todos los extremistas violentos domésticos, independientemente de sus motivaciones”, reza el comunicado.

El director del FBI, Christopher Wray, defendió el manejo de la inteligencia por parte de Ia agencia en el período previo al 6 de enero, incluido un informe de su oficina local de Norfolk del 5 de enero que citaba publicaciones en línea que presagiaban la posibilidad de una "guerra" en Washington al día siguiente. El informe del Senado señaló que el memorando “no tomó nota de la multitud de otras advertencias” que había recibido la agencia.