Rob Menéndez y Ravi Bhalla se enfrentan en la contienda por el octavo distrito en Nueva Jersey

NUEVA JERSEY -- Si bien su padre ha dominado los titulares con las acusaciones de corrupción que enfrenta en el juicio, el representante Rob Menéndez también está luchando por su propio futuro político el martes.

En una de las contiendas más reñidas de las elecciones primarias de Nueva Jersey, el hijo del asediado senador Bob Menéndez se enfrentará a un alcalde local para determinar quién representará al octavo distrito de Nueva Jersey.

El titular Rob Menéndez, que fue elegido en 2022, enfrenta su desafío más difícil hasta el momento por su escaño en la Cámara de Representantes. Esa prueba proviene del alcalde de Hoboken, Ravi Bhalla, cuya campaña ha tratado de vincular a Menéndez con su padre.

Bhalla casi ha igualado a Menéndez en recaudación de fondos, con $1.625 millones, frente a los $1.642 millones del titular, en el distrito suburbano de la Ciudad de Nueva York.

Solo hay un republicano postulándose en las primarias, Anthony Valdés.

El octavo distrito en sí está compuesto por partes de tres condados diferentes. Los municipios del condado de Hudson de Bayonne, East Newark, Gutenberg, Harrison, Hoboken, North Bergen, Union City, Weehawken y West New York, así como partes de Jersey City y Kearny, se encuentran en el distrito. La ciudad de Elizabeth, en el condado de Union también se encuentra en el mismo distrito, al igual que parte de Newark, en el condado de Essex.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El condado clave a tener en cuenta será Hudson. Bhalla es actualmente el alcalde del cuarto municipio más grande del condado, por lo que su margen en ese condado será importante para su desempeño general en el distrito.

Los 12 escaños de Nueva Jersey en la Cámara de Representantes se enfrentan a elecciones primarias el martes, lo que prepara algunas contiendas de alto riesgo para el Congreso.

Otras contiendas clave incluyen el escaño en el Senado de Estados Unidos que actualmente ocupa Bob Menéndez, quien está siendo juzgado por cargos federales de soborno. Tres demócratas (liderados por el actual representante Andy Kim, además de la líder sindical Patricia Campos-Medina y el líder de derechos civiles Lawrence Hamm) y cuatro republicanos (el hotelero Curtis Bradshaw, la alcaldesa de Mendham Christine Serrano Glassner, el veterano de la Marina Albert Harshaw y el ex vicealcalde de Tabernacle Justin Murphy) están corriendo en esa carrera.

Del lado republicano, Bashaw ha obtenido un importante respaldo del partido del condado y Serrano Glassner obtuvo el respaldo del expresidente Donald Trump.

Al postularse para el Senado, Kim deja vacante el escaño del tercer distrito del Congreso que ocupa desde 2019. La carrera para reemplazarlo ha atraído a cinco candidatos demócratas. Kim derrocó al titular republicano en ese distrito en 2018 en una de las elecciones intermedias más reñidas, pero desde entonces el distrito se ha rediseñado después del censo para que sea más favorable para los demócratas, por lo que es probable que el candidato que surja de las primarias sea el favorito en la caída.

El senador Menéndez presentó el lunes su candidatura como independiente. Menéndez, su esposa y dos socios comerciales se declararon inocentes de los cargos federales de que el senador intercambió la promesa de actos oficiales por lingotes de oro, efectivo, un vehículo de lujo y el pago de una hipoteca. Un tercer socio comercial se declaró culpable y aceptó testificar en el caso ante la fiscalía.

El presidente Joe Biden y Trump también están en la boleta electoral, ambos ya son presuntos nominados de sus partidos.

Trump, un republicano, y el presidente Joe Biden, un demócrata, sellaron extraoficialmente las nominaciones de sus partidos el 12 de marzo. Ambos están en la boleta electoral del martes y pueden ganar más delegados. Para Trump, el martes serán las primeras primarias desde que se convirtió en el primer expresidente estadounidense condenado por delitos graves.

Nueva Jersey celebra sus elecciones legislativas estatales y para gobernador en años impares, por lo que en estas primarias solo hay elecciones federales.

Las urnas abrieron a las 6 a.m. y cerraron a las 8 p.m. La División de Elecciones del estado tiene un portal de información para los votantes donde los residentes pueden encontrar su lugar de votación, realizar un seguimiento de las boletas enviadas por correo y asegurarse de que estén registrados.

Aquí hay un vistazo a qué esperar en la noche de las primarias y otras preguntas frecuentes:

¿QUIÉN PUEDE VOTAR?

Los miembros registrados del partido solo pueden votar en las primarias de su propio partido. En otras palabras, los demócratas no pueden votar en las primarias republicanas ni viceversa. Los votantes independientes o no afiliados pueden participar en cualquiera de las primarias.

VOTOS EN AUSENCIA

Nueva Jersey permite que las papeletas de voto en ausencia con matasellos del día de las elecciones lleguen hasta seis días después, por lo que el número de votos en ausencia emitidos en las primarias no se conocerá hasta el 10 de junio. Una contienda reñida en la que el número de votos en ausencia podría afectar el resultado podría retrasar una llamada de carrera.

¿CÓMO SON LA PARTICIPACIÓN Y EL VOTO ANTICIPADO?

Al 1 de mayo, había 6,549,568 votantes registrados en Nueva Jersey. De ellos, el 38% eran demócratas y el 24% republicanos.

En las elecciones primarias de 2022, la participación fue de aproximadamente el 7% de los votantes registrados en las primarias demócratas y del 5% en las primarias republicanas. En esa elección, el 49% de los votos emitidos en las primarias demócratas y el 20% de los votos emitidos en las primarias republicanas se emitieron antes del día de las elecciones.

Hasta el 28 de mayo, un total de 247,807 personas habían emitido sus votos antes del día de las elecciones. Aproximadamente el 77% de estos votos se emitieron en las primarias demócratas y el 23% en las primarias republicanas.

¿CUÁNTO TIEMPO TOMA GENERALMENTE EL CONTEO DE VOTOS?

En las primarias de 2022, la AP informó por primera vez los resultados a las 8:04 p.m. ET, o cuatro minutos después del cierre de las urnas. La tabulación de la noche de las elecciones terminó alrededor de las 2 a.m. ET con alrededor del 90% del total de votos contados.

BOLETA NUEVAS

La novedad de este año para los demócratas será la desaparición de la llamada línea de condado, el sistema de votación en el que aquellos con respaldo del partido se agrupaban y los que no lo tenían a menudo figuraban en lo que se conocía como “Siberia electoral”.

El fin de la práctica surge de una demanda que Kim y otros candidatos demócratas presentaron ante un tribunal federal, alegando que el sistema injustamente puso el pulgar en la balanza para aquellos con conexiones partidistas. Un juez federal detuvo el sistema solo para las primarias demócratas de este año, ya que ningún republicano se unió a la demanda.

En la práctica, el cambio significa que los candidatos a cargos públicos se agruparán, como se hace en todos los demás estados.

Pero eso no se aplicará a los republicanos, cuyos partidos del condado que aún respaldan a candidatos han conservado el sistema. Los líderes legislativos estatales han dicho que abordarían el tema de la votación, pero hasta ahora no han aprobado ninguna legislación que cambie la forma en que el estado lleva a cabo las primarias.