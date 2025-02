Elizabeth Holmes no logra revocar su condena por fraude en el caso Theranos

Lo que debes saber Elizabeth Holmes, la deshonrada fundadora de Theranos, permanecerá en prisión después de perder el lunes un intento de revocar su condena por fraude, y un tribunal federal de apelaciones dijo que no había demostrado que hubo errores legales durante su juicio por defraudar a inversionistas con afirmaciones falsas de lo que su startup de análisis de sangre podría lograr.

SAN FRANCISCO -- Elizabeth Holmes, la deshonrada fundadora de Theranos, permanecerá en prisión después de perder el lunes un intento de revocar su condena por fraude, y un tribunal federal de apelaciones dijo que no había demostrado que hubo errores legales durante su juicio por defraudar a inversionistas con afirmaciones falsas de lo que su startup de análisis de sangre podría lograr.

El panel de tres jueces de San Francisco también confirmó la condena por fraude del ex socio comercial y amante de Holmes, Ramesh “Sunny” Balwani, así como una orden de un tribunal inferior para que los dos pagaran $452 millones en restitución.

Holmes, directora ejecutiva durante los turbulentos 15 años de historia de Theranos, afirmó que su startup había desarrollado un dispositivo médico revolucionario que podía detectar una multitud de enfermedades y afecciones a partir de unas pocas gotas de sangre. Pero la tecnología nunca funcionó y las afirmaciones eran falsas.

Holmes, de 41 años, madre de dos niños pequeños, comenzó a cumplir su condena de 11 años en mayo de 2023 en una prisión federal de Texas. Su fecha de liberación indicada en la Oficina Federal de Prisiones es actualmente el 19 de marzo de 2032.

Balwani, de 59 años, fue sentenciado a casi 13 años de prisión en California por su papel en la estafa y será liberado en 2033.

La pareja alegó en su apelación que se cometieron errores legales durante sus juicios separados en 2022 cuando el tribunal permitió algunos testimonios, incluido el de un ex empleado de Theranos, y prohibió indebidamente otros testimonios.

La jueza Jacqueline Nguyen rechazó los reclamos y escribió en el fallo de 54 páginas que no pudieron probar ninguna violación o error importante por parte del tribunal inferior.

Los abogados de Holmes y Balwani no respondieron de inmediato a correos electrónicos de The Associated Press en busca de comentarios.

Holmes vio un ascenso meteórico en Silicon Valley que la llevó a las portadas de revistas de negocios que la aclamaron como la próxima Steve Jobs y recaudó casi mil millones de dólares en inversiones del magnate del software Larry Ellison, el magnate de los medios Rupert Murdoch y la familia Walton detrás de Walmart, y muchos otros.

Mientras cortejaba a los inversores, Holmes aprovechó una junta directiva de Theranos de alto poder que incluía al exsecretario de Defensa James Mattis, quien testificó contra ella durante su juicio, y dos exsecretarios de Estado, Henry Kissinger y el difunto George Shultz, cuyo hijo, Alexander, presentó una declaración criticando a Holmes por inventar un plan que hizo que Shultz se volviera “tonto”.

El engaño salió a la luz en 2015 después de que una serie de artículos explosivos en The Wall Street Journal y una auditoría regulatoria de Theranos descubrieran fallas potencialmente peligrosas en la tecnología de la compañía, que llevaron a su eventual colapso.

Uno de los mayores escándalos de Silicon Valley, el engaño de los análisis de sangre de la pareja, ha sido analizado en un libro, un documental de HBO y una serie de televisión premiada.