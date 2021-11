Bridget Kelly hace parte de algunas boletas electorales en NJ

NUEVA JERSEY - Este martes 2 de noviembre son las elecciones en Nueva Jersey y sin duda hay más de unas pocas contiendas críticas y muy publicitadas. Los residentes del estado están eligiendo si seguir con el mismo gobernador o tomar otro camino. Además, los escaños estatales del Senado y la Asamblea están en juego.

Por otro lado, los votantes tienen que considerar algunas preguntas en la boleta electoral.

Además, tienen que escoger al secretario del condado de Bergen. Para algunos este cargo podría pasarse por alto, una posición que implica la administración de una amplia gama de servicios como archivo y registro de documentos, procesamiento de pasaportes, supervisión electoral y más. Pero si miras tu boleta, una de las candidatas no pasaría por alto.

Se trata de Bridget Kelly, conocida por estar presuntamente implicada en el caso de "Bridgegate" durante su tiempo con la antigua administración de Chris Christie. La madre de cuatro hijos, de 49 años, y exjefa de personal adjunta del entonces gobernador republicano Chris Christie, había dicho en 2019 que era un chivo expiatorio del escándalo del puente George Washington y que quería seguir sirviendo.

Considere su carrera para secretaria del condado de Bergen como su primer paso hacia una ambiciosa resurrección política.

Kelly anunció su intención de postularse para el cargo electo a fines de enero. Ella ganó fácilmente las primarias republicanas para secretaria del condado de Bergen en junio, incluso obtuvo un 40% más de votos que el candidato del partido para gobernador, informó NorthJersey.com.

Se enfrenta al titular John Hogan, un demócrata que busca su tercer mandato y que anunció su campaña de reelección en marzo con el puente George Washington como telón de fondo.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó hace un año y medio la condena de Kelly por conspirar para crear un estancamiento para castigar a un alcalde que no respaldaría a su jefe. Había estado a semanas de presentarse en la prisión federal cuando eso sucedió.

Christie nunca fue acusada en el caso. Y Kelly ha dicho que ahora no le importa hablar del escándalo.

“No tengo nada que esconder de 'Bridgegate' en absoluto. Estoy feliz de discutirlo extensamente”, dijo Kelly en una entrevista en julio sobre su candidatura. “También creo que la gente está cansada de eso. Y creo que a la gente, si hablo con ellos, les empiezo a gustar y saben que soy tan genuina como tú ".

Su campaña para ser la secretaria del condado, una funcionaria responsable de manejar las transacciones mundanas pero importantes de la vida diaria (gravámenes, hipotecas, pasaportes, tarjetas con fotografía para veteranos, registros de naturalización), podría poner a prueba el adagio de que no existe la mala publicidad.

"Ella debe tener un reconocimiento de nombre casi universal, que es un activo que no puede ser sobrevalorado en una carrera de bajo perfil como esta", dijo Micah Rasmussen, director del Instituto Rebovich de Política de Nueva Jersey en la Universidad de Rider.

“La pregunta clave es si el electorado de todo el condado, que se inclina fuertemente hacia los demócratas, está dispuesto a hacer lo que ella les pide que hagan: dejar de lado lo único que saben sobre ella”, agregó.

Kelly ha vivido la mayor parte de su vida en el condado de Bergen, que también alberga Fort Lee.

Su cambio de marca como funcionaria pública de carrera que quedó atrapada en algo que no entendía del todo está en desacuerdo con la narrativa presentada por los fiscales: un conspirador dispuesto que participó en el plan desde el principio y reaccionó con aparente alegría cuando se produjo un estancamiento.

No es de extrañar que sus seguidores elijan la primera versión.

“La arrojaron debajo del autobús”, dijo Cary Grobstein, residente de Mahwah, en una recaudación de fondos para Kelly en junio. “Se levantó del tapete, se levantó y comenzó a balancearse, después de lo que pasó. Todos merecen una segunda oportunidad ".

Esa opinión no le sienta bien al demócrata Mark Sokolich, quien todavía se desempeña como alcalde de Fort Lee.

"La he perdonado y espero que siga adelante con su vida", dijo Sokolich. "Pero no se cierra el puente más transitado del mundo, no se pone en peligro la seguridad de decenas de miles de personas y, como resultado, se obtiene algún reconocimiento y se usa ese nombre para postularse para un puesto constitucional en todo el condado".

Mientras tanto, Hogan se ha desempeñado en varios niveles del Gobierno local y proviene de una familia cuya participación en la política se remonta a más de 80 años. Sostiene que la conducta pasada de Kelly debería ser un descalificador.

"Si yo fuera votante, ni siquiera la consideraría para un lugar después de lo que sucedió con el puente", dijo Hogan.

Para Kelly, es una simple cuestión de seguir adelante.

"Si estuviera tratando de ocultar algo y realmente quisiera escapar de 'Bridgegate', no sé si volvería a exponerme al público", dijo este verano. “Nunca me dejará. Nunca. Siempre estará allí. Pero es hora de que recupere mi vida ".