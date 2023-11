DEA: Desmantelan presunta fábrica de fentanilo en El Bronx, arrestan y acusan a 11

Qué saber Los funcionarios locales anunciaron el arresto y acusación de 11 personas en relación con la fábrica de drogas de alto volumen, ubicada en un apartamento del 1244 Grand Concourse.

NUEVA YORK -- Como parte de una investigación en curso sobre el tráfico de fentanilo en la Ciudad de Nueva York, agentes del orden federales, estatales y locales anunciaron el lunes que desmantelaron una fábrica de drogas activa en El Bronx y recuperaron hasta 400,000 paquetes de presunto fentanilo/heroína, además de cantidades de narcóticos en polvo sueltos, con un valor estimado en la calle de 4 millones de dólares, segun la Administración para el Control de Drogas (DEA).

"Al atacar sistemáticamente fuentes de suministro de heroína y fentanilo como está en El Bronx, la Policía de Nueva York y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley están cumpliendo nuestra misión de salvar vidas", dijo el comisionado de la Policía de Nueva York, Edward A. Caban. "Desmantelar esta operación y evitar que estas drogas mortales Llegar a las calles y vecindarios de Nueva York es nuestro último éxito en el avance de esa misión. Felicito a nuestros colegas del NYDETF y de la oficina del Fiscal Especial de Narcóticos de la Ciudad de Nueva York por su compromiso continuo de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para erradicar las redes de narcotráfico y hacer que los criminales detrás de ellas rindan cuentas plenamente”.

Una acusación formal presentada por la Fiscalía Especial Antinarcóticos (SNP) acusa a los 11 individuos de múltiples cargos de posesión criminal de una sustancia controlada en primer y tercer grado, y uso criminal de parafernalia de drogas en segundo grado.

Las lecturas de cargos estaban programadas para el lunes por la tarde ante la jueza de la Corte Suprema de Manhattan, Miriam Best.

Agentes y oficiales desmantelaron la operación a gran escala el miércoles 1 de noviembre de 2023, evitando que cientos de miles de dosis potencialmente letales de presunta fentanilo/heroína salieran a las calles.

Durante la investigación que duró un mes, los miembros del Grupo T-22 del NYDETF llevaron a cabo vigilancia física y electrónica en 1244 Grand Concourse, apartamento 2B, y observaron aproximadamente 10 personas entrando y saliendo del apartamento cargando bolsas y moviendo una mesa de vidrio, sillas y otros equipos.

El día de la redada, que comenzó aproximadamente a las 11 a.m., agentes y oficiales supuestamente observaron a Aremedis Rivera ingresar al sitio de la supuesta fábrica de drogas, seguido por Juan Rivera unas horas más tarde. Ambos habían sido vistos previamente yendo y viniendo de la presunta fábrica de drogas. Poco antes de las 5 p.m., Aremedis Rivera supuestamente salió del edificio con dos grandes bolsas reutilizables. Luego se subió a un auto, recorrió siete cuadras y salió del vehículo en las cercanías del Bronx-Lebanon Hospital Center. Agentes lo detuvieron y aseguraron las bolsas que llevaba.

Dentro de las bolsas había aproximadamente 100,000 sobres de cristal que contenían fentanilo/heroína, empaquetados en cuadrados con forma de ladrillo y envueltos en papel de revista, según las autoridades.

Dentro de la sala de estar del apartamento que registraron los funcionarios, agentes y oficiales recuperaron cientos de miles de glassines que contenían fentanilo de bolsas en el sofá y el piso, y de la parte superior de una mesa de vidrio y de una segunda mesa. También se recuperaron cantidades de fentanilo en polvo suelto.

Durante la redada, oficiales también arrestaron a dos personas en el techo de la vivienda. Y cuatro hombres fueron encontrados escondido debajo de paneles solares. La vigilancia física y electrónica, así como las revisiones de los videos de seguridad del edificio, supuestamente vincularon a los 11 individuos acusados con la supuesta ubicación de la fábrica.

"Once miembros de una red de tráfico de fentanilo/heroína fueron arrestados cuando huían de la escena del crimen", dijo el agente especial a cargo de la DEA, Frank Tarentino. "Todos huyeron de una fábrica de fentanilo activa llena de cientos de miles de dosis mortales, pero No podían esconderse, ni siquiera debajo de los paneles solares del tejado. La DEA y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley no se detendrán ante nada para detener a los narcotraficantes que traen fentanilo a nuestras comunidades, causando el mayor daño. Felicito a nuestros socios de la Policía de Nueva York, el SPNY y la Fiscalía Especial de Narcóticos de la Ciudad de Nueva York por su trabajo diligente en esta investigación”.

Todo el equipo necesario para envasar fentanilo/heroína estaba presente en el lugar, incluidas bolsas de agentes cortantes, una caja llena de molinillos de café que contenían una sustancia en polvo blanca, múltiples balanzas y sellos utilizados para marcar.

En el apartamento se encontraron miles de sobres de cristal vacíos, incluido el interior del horno. Una técnica que supuestamente utilizan los trabajadores de la fábrica para acelerar el proceso de llenado de papel cristal es calentar sobres vacíos en un horno.

Una prueba de campo de las drogas recuperadas indicó la presencia de fentanilo en algunos de los narcóticos recuperados. Están pendientes el resultado de los análisis de laboratorio de la DEA.

"El fentanilo y la heroína continúan inundando El Bronx, como lo demuestra el gran suministro encontrado en un apartamento, empaquetado y listo para ser vendido a miles de consumidores de drogas", dijo la fiscal de distrito del Bronx, Darcel D. Clark. "Somos muy afortunados de que nuestra Los socios del Grupo de Trabajo Antidrogas de Nueva York y la Fiscal Especial de Narcóticos, Bridget Brennan, impidieron que se distribuyera esta mortal reserva”.