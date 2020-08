NYC lanza concursos para impulsar la participación en el Censo 2020

NUEVA YORK -- Los funcionarios de la ciudad de Nueva York anunciaron el jueves que NYC Census 2020 ha lanzado una serie de concursos para movilizar la participación de modo que sus residentes "obtengan su parte justa" después de que la ciudad se haya visto rezagada en las tasas de compleción del censo.

Los funcionarios anunciaron los concursos de censo "NYC Counts" y la "Serie del Metro del Censo", esta última es un concurso hiperlocal, para movilizar a los neoyorquinos a que respondan al censo antes de la fecha límite del 30 de septiembre. Hasta la fecha, la ciudad tiene una tasa de respuesta del 56.2 por ciento en comparación con la tasa nacional del 64 por ciento.

"En este momento, la tasa de respuesta de la ciudad de Nueva York es del 56.2 por ciento. Así que tenemos un poco más que la mitad", dijo el jueves el alcalde Bill de Blasio durante su sesión informativa diaria sobre el coronavirus. "Ahora, quiero ser claro, imagínense por un momento que hoy fuese el final del proceso y que solo estábamos en el 56.2 por ciento. Bueno, eso sugeriría que obtenemos la mitad de la representación que merecemos en Washington. Eso sugeriría que obtenemos la mitad de la financiación que merecemos para la educación, el transporte y la vivienda asequible. No creo que haya ningún neoyorquino que quiera media hogaza y quiera perder nuestra parte justa. Seamos claros, tenemos trabajo por hacer".

De Blasio instó a todos los neoyorquinos a completar el censo y a hablar con el personal del censo si llaman a su puerta.

"Nuestros trabajadores del censo están saliendo a edificios de apartamentos en toda la ciudad y estamos escuchando algunos informes de que se les niega el acceso y eso no es apropiado y eso no es lo que vamos a permitir en esta ciudad … No permitir la entrada de nuestro personal del censo, eso significa que no vamos a recibir nuestra parte justa de financiamiento o representación. Eso es absolutamente inaceptable", dijo de Blasio.

Con el fin de atraer a más personas a completar el censo, de Blasio y la directora de campo del Censo 2020 de la ciudad, Kathleen Daniel, anunciaron una serie de competencias.

A partir del jueves, dijo Daniel, todos los neoyorquinos que completen el censo pueden participar en "NYC Counts" para tener la oportunidad de ganar varios premios, incluyendo tarjetas de regalo Seamless de $1,000 (6 personas ganarán este premio), membresías anuales al MoMA + MoMA PS1 con un valor total de $200 (25 personas ganarán este precio) y $50 en créditos de Lyft y una membresía anual de Citi Bike (100 personas ganarán este precio).

La competencia está abierta a todos los neoyorquinos que hayan completado el censo. Se puede acceder a las reglas e información adicional en nyc.gov/censuscontest.

Otro concurso es la "Serie de Metro del Censo" hiperlocal en donde dos vecindarios en diferentes distritos se enfrentarán para ver cuál tiene la mayor tasa de completar el Censo 2020.

Es importante hacerse contar en el Censo y completar el cuestionario antes del 30 de septiembre. Tienes la opción de hacerlo por correo, por internet o por teléfono.

El alcalde también hizo un llamado para que la comunidad latina complete el censo ya que "ha habido demasiadas voces en los últimos años que están tratando de no contar a los latinos, denigrar de tantas maneras a esta comunidad… no permitiremos eso. Lucharemos y la forma de contraatacar es ser contado."

Juan Rosa, director de participación cívica del fondo educativo de NALEO en el noreste, también instó a la comunidad a participar en el censo, en espanol, llamando al 1-844-468-2020 o por internet my2020census.gov/ .

NALEO es una organización sin fines de lucro y no partidista, líder en el país que promueve la participación de la comunidad latina en el proceso político en EE.UU., desde la ciudadanía hasta el servicio público, y es uno de los socios del censo de la ciudad.