Trabajadores de uno de los distribuidores de alimentos más grandes del país amenazan con huelga

NUEVA YORK - A medida que el coronavirus continúa propagándose por EEUU, lo que establece otro récord diario de casos, se avecina una huelga en uno de los distribuidores de alimentos más grandes del país, que amenaza con interrumpir los suministros a las principales tiendas de comestibles en el área triestatal.

Los empleados del almacén y los trabajadores de entrega de United Natural Foods dicen que la compañía ha violado las leyes laborales federales y no ha cumplido con las pautas de seguridad de COVID-19. Más de 120 trabajadores en Hudson Valley de Nueva York han votado a favor de la huelga, según la International Brotherhood of Teamsters. El sindicato dice que la UNFI no ha proporcionado a los trabajadores equipo de protección ni artículos de limpieza.

“UNFI debería hacer todo lo posible para mantener a las familias seguras en Acción de Gracias, pero nos preocupa que la negligencia de la compañía pueda contribuir a los picos de COVID-19, y los trabajadores de UNFI están listos para hacer lo que sea necesario para proteger a nuestras comunidades, especialmente cuando entramos en la temporada navideña ", dijo el presidente del sindicato Local 445 de Teamsters, Dan Maldonado, en un comunicado de prensa.

El sindicato dice que los paros laborales "podrían comenzar en cualquier momento".

Si miles de trabajadores de UNFI en siete estados se declaran en huelga, los estantes de los principales minoristas de alimentos en la ciudad de Nueva York y en el área metropolitana de Nueva York y el área metropolitana de los tres estados podrían estar mal abastecidos antes de la temporada navideña, por lo general ocupada.

Las tiendas que reciben mercadería de UNFI incluyen Whole Foods, Stop & Shop de Ahold Delhaize, Foodtown de Allegiance Retail Services, Park Slope Food Co-Op y cientos de otras tiendas de comestibles, dijo el sindicato.

Los trabajadores de servicios como los de UNFI se han convertido en trabajadores de primera línea en medio de la pandemia. En mayo, miles de trabajadores de Amazon, Whole Foods, Target, Fedex y otras empresas abandonaron el trabajo o llamaron a enfermos en ciudades de los EEUU para exigir tiempo libre no remunerado, pago por peligrosidad, licencia por enfermedad, equipo de protección y suministros de limpieza.