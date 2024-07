Obra teatral bilingüe en NYC trae la experiencia de personas invidentes al escenario

Lo que debes saber Imagínate una obra teatral en la que la oscuridad es el escenario, haciendo que cada sonido, textura y aroma te lleven a explorar una narrativa sin las limitaciones de la luz.

NUEVA YORK -- Imagínate una obra teatral en la que la oscuridad es el escenario, haciendo que cada sonido, textura y aroma te lleven a explorar una narrativa sin las limitaciones de la luz.

La obra bilingüe Odd Man Out, apunta justamente a eso. Poniendo a la audiencia en un vuelo de Nueva York hacia Buenos Aires en completa oscuridad experimentando la perspectiva y memorias de su personaje principal Alberto, quien es un músico ciego que vuelve a su país natal después de años de autoexilio causado por la dictadura militar Argentina entre 1970 y 1980 un período marcado por desapariciones forzadas de personas y violencia.

Aquí, la audiencia forma parte de la obra, convirtiéndose en pasajeros que se embarcan en una experiencia inmersiva donde la visión queda relegada.

"No, puedes ver nada", dijo Carlos Armesto, co-director de Odd Man Out. "Sientes, tocas, hueles, saboreas y oyes, pero no ves nada. Es una experiencia sensorial inmersiva".

La obra no solo busca ser inmersiva, sino también inclusiva, utilizando el teatro para conectar a la audiencia con la experiencia de las personas invidentes, como Alberto. Los sentidos del tacto, olfato, gusto y oído se ponen a prueba mientras se viaja a Argentina y la audiencia revive las memorias de Alberto.

"Lo increíble es que les deja experimentar lo que puede ser una persona que no puede ver nada y cómo se trata de comunicar en el mundo", comentó Armesto. "Y la empatía que genera eso es alucinante con todo. Por eso es que queremos hacer la obra: para que vean que hay otro nivel de conexión que puede tener el teatro".

La idea de esta obra de teatro a oscuras vino de una fusión del Teatro Ciego de Argentina, que emplea artistas y técnicos con discapacidades visuales y PITCHBLACK, que crea teatro inmersivo y trae la experiencia del teatro ciego a los Estados Unidos. La obra también busca ser sostenible al minimizar el uso de luces, maquillaje y vestuario.

Para los actores de Odd Man Out, el proceso de darle vida a esta historia fue un desafío, ya que tuvieron que adaptarse a actuar en completa oscuridad y traer al escenario la experiencia de personas no videntes.

"La verdad es que los actores no ven nada", dijo Georgia Valenti, actriz y productora de la obra. "Así que, sí, al principio es como un proceso de entrenamiento para los actores de cómo moverse en la oscuridad".

Valenti dice que ser inclusivos es no solamente parte de la obra, sino también como el público accede al teatro.

"Lo hacemos muy inclusivo en términos de acceder al espacio o ser sacado del espacio en caso de que alguien lo necesite y también ofrecemos otra forma de experimentar la obra", añadió Valenti.

"La mayoría de las personas no tienen una discapacidad", dijo Armesto. "[La obra] trata de cómo intentan lidiar con el mundo y lo que espero que genere esta obra es empatía y comunicación abierta y formas de encontrar formas de hablar con la gente cuando no tienes la misma percepción".

Para la audiencia, la obra fue una experiencia única.

"Tiene algo relajante. Es una buena historia." dijo Miki Dash miembro de la audiencia "Tú sabes, como ser ciego en un mundo vidente en el contexto de todo lo que sucede a tu alrededor en la realidad del día a día."

La obra de teatro se presentará en la Ciudad de Nueva York hasta el 11 de agosto en el Sheen Center for Thought and Culture. Ofrecen presentaciones bilingües y también solamente en español.