Taxista recibe disparo en la cara durante disputa con pasajero en Brooklyn, según el NYPD

NUEVA YORK -- Un taxista recibió un disparo durante una discusión con un pasajero en Canarsie, Brooklyn, el lunes en la mañana, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El taxista, Prince Ezenekwe de 54 años quien también es padre y tiene esposa, relató que discutió con su pasajero, por lo que detuvo el vehículo y este salió. Un momento después, el conductor afirmó haber escuchado un disparo y se dio cuenta de que tenía una herida superficial en la cara, según la policía.

La discusión ocurrió alrededor de la 1:40 a. m. cerca de la calle 101 Este y la avenida Flatlands, informó la policía.

El conductor logró conducir hasta el Hospital Brookdale, donde se encuentra en condición estable.

Según el sindicato de taxistas, la bala estuvo muy cerca de impactar una arteria crítica que hubiera podido quitarle la vida. El taxista se unirá a la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York (NYSFTD) en una conferencia de prensa para denunciar este horrible acto de violencia. El sindicato, que está ofreciendo una recompensa de $5,000 por dar con el sospechoso, también hará un llamado a la gobernadora Hochul para tomar acción con la ley de fienza.

"Prince es un conductor excepcional; esto no es solo una llamada de atención, sino una exigencia de justicia. Nuestros conductores arriesgan sus vidas cada noche, y hoy, Prince casi lo pagó con su vida. La persona que disparó a Prince debería estar en la cárcel, no en libertad por el fracaso de la reforma de la fianza. Necesitamos acción, no excusas", declaró Fernando Mateo, portavoz del NYSFTD.

La policía indicó que no tiene una descripción del pistolero y que la investigación continúa. Se desconoce qué pudo haber provocado la discusión.