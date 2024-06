“La lucha no ha terminado”: Muro Nacional de Honor LGBTQ en NYC añade 5 homenajeados

Lo que debes saber El Muro Nacional de Honor LGBTQ dará la bienvenida oficialmente a cinco personas adicionales que han tenido un impacto positivo y duradero en el movimiento LGBTQ+ a través de la promoción, la política, las artes y más.

La ceremonia está programada para el jueves por la noche en el histórico bar Stonewall Inn en Christopher Street en el Bajo Manhattan.

El Muro Nacional de Honor LGBTQ se inauguró en 2019 y desde entonces ha destacado a los miembros de la comunidad y sus contribuciones.

NUEVA YORK -- El Muro Nacional de Honor LGBTQ dará la bienvenida oficialmente a cinco personas adicionales que han tenido un impacto positivo y duradero en el movimiento LGBTQ+ a través de la promoción, la política, las artes y más.

La ceremonia está programada para el jueves por la noche en el histórico bar Stonewall Inn en Christopher Street en el Bajo Manhattan.

"Estos líderes extraordinarios nos recuerdan que el verdadero progreso nace de la radicalidad, la resistencia, el coraje y la asunción de riesgos", dijo en un comunicado la directora ejecutiva del Grupo de Trabajo Nacional LGBTQ, Kierra Johnson.

El Muro Nacional de Honor LGBTQ se inauguró en 2019 y desde entonces ha destacado a los miembros de la comunidad y sus contribuciones. Los homenajeados de este año son ABilly S. Jones-Hennin, Larry Baza, David Mixner, Sakia Gunn y Cecilia Gentili.

Mixner, nativo de Nueva Jersey, fue el primer hombre abiertamente gay en desempeñar un papel público en una campaña presidencial del ex presidente Bill Clinton, donde se desempeñó como asesor presidencial. Es bien conocido por oponerse a la política de Clinton de "No preguntar, no decir", que prohibía a personas gay servir en el ejército. Fue arrestado en una manifestación contra esta política, lo que provocó una ruptura con Clinton. Mixner también jugó un papel clave a la hora de garantizar los derechos para maestros de la comunidad LGBTQ+ en escuelas en California y organizar la Moratoria para poner fin a la guerra en Vietnam en 1969. Murió de COVID-19 en marzo.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Gunn, fue asesinada en 2003 cuando tenía sólo 15 años en lo que se considera un crimen de odio en Newark. Su muerte contribuyó al cambio social y la justicia en la ciudad más grande de Nueva Jersey, lo que llevó a la creación de un consejo asesor LGBT para el alcalde, la Newark Pride Alliance, y al cambio de nombre de una calle en su honor.

Gentili nació en Argentina pero vivió la mayor parte de su vida en la Ciudad de Nueva York, donde abogó por los derechos de las personas transgénero, especialmente los inmigrantes y las trabajadoras sexuales. Cofundó una clínica gratuita para trabajadoras sexuales en Callen-Lorde Community Health Center y cofundó DecrimNY, que despenalizó el trabajo sexual en Nueva York. Fue encontrada muerta por una sobredosis de fentanilo en febrero. En abril, se anunció que dos hombres fueron acusados ​​de su muerte por vender su heroína mezclada con fentanilo.

ABilly S. Jones-Hennin fue un activista en Washington D.C. Es conocido como el fundador de la Coalición Nacional de Afroamericanos Gays y fue el coordinador de logística de la primera Marcha en Washington por los derechos en 1979. En la década de 1980, Henin fue involucrado en educar al público sobre el VIH/SIDA, ayudando a desarrollar programas de atención médica. En la década de 1990 comenzó su activismo en materia de discapacidad sacando a la luz la homofobia en la atención sanitaria. Murió de la enfermedad de Parkinson en enero.

Baza nació en California y fue una defensora de las comunidades latina y LGBTQ+, enfocándose en la inclusión de la comunidad en las artes. Baza se desempeñó como presidente de la Comisión de Arte y Cultura de San Diego antes de ser nombrado miembro del Consejo de las Artes de California en 2016. Baza también se convirtió en una de las primeras personas de color en liderar el Comité del Orgullo. Murió de COVID-19 en 2021.

El proceso de meses para elegir a los homenajeados del Muro de Honor incluye centrarse en personas menos conocidas pero que tuvieron un impacto duradero en la comunidad.

Para los miembros y activistas de la comunidad LGBTQ, la inclusión de los homenajeados de este año significa la lucha continua por la visibilidad y el apoyo a la comunidad.

"Siempre digo que la lucha no ha terminado. Vamos a hacer todo lo posible para reivindicar los derechos de nuestra comunidad y ganar visibilidad". dijo Liaam Winslet, quien dirige TRANSgrediendo, una organización sin fines de lucro que se centra en los derechos de los inmigrantes latinos transgénero y los trabajadores sexuales. TRANSgrediendo fue fundada por la activista inmigrante y transgénero Lorena Borjas y apoyada por Gentili.

La directora de comunicaciones del Grupo de Trabajo Nacional LGBTQ, Cathy Renna, dijo que el monumento es importante, especialmente en un clima político donde el borrado de la historia LGBTQ+ es preocupante.

"Es particularmente poderoso ahora en el clima político actual donde los planes de estudio están siendo eliminados de cualquier cosa relacionada con la teoría crítica de la raza, la educación sexual o la historia LGBTQ", dijo Renna a NBC New York. "Tener este monumento aquí en un lugar donde viene gente literalmente de todo el mundo es realmente importante".

Mientras tanto, la fundadora del Muro de Honor LGBTQ y comisionada de la ciudad y el condado, Nicole Murray Ramírez, dijo en un comunicado que conocer la propia historia es importante.

"Como activista latino y LGBTQ durante más de 55 años, creo firmemente más que nunca que cualquier comunidad, de hecho cualquier movimiento de derechos civiles, que no sepa de dónde vino y sobre quién se apoya, no sabe realmente dónde va", dijo Ramírez.