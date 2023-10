Consejos sobre cómo utilizar correctamente este producto de limpieza en el hogar

Para un día de limpieza temprano en la mañana, en muchos hogares hispanos encontrará lo siguiente: una buena taza de café, música animada para cantar y una botella grande de Fabuloso (probablemente con aroma a lavanda).

Por este último, si bien el producto es popularmente conocido por su polivalencia en el hogar, existen determinadas zonas donde no se recomienda su uso.

“Lo uso yo en mi casa porque lo usa mi mamá, lo usa mi abuela y todas las tías", dijo Jodhaira Rodríguez. "Y sí que tiene muchos usos útiles”.

Rodriguez es la autora de un artículo en Consumer Reports, que explica por qué no se debe dejar llevar por videos en TikTok que sugieren otros usos para el producto que no son sugeridos ni apoyados por el fabricante.

El limpiador de Fabuloso no debe usarse para lavar platos ni en el lavavajillas. El producto no es apto para alimentos, por lo que debe mantenerse alejado de las superficies que utilizamos para comer, como platos y los utensilios para comer (tenedores, cuchillos, cucharas, etc.).

Si bien algunos afirman utilizar el producto como ambientador hirviéndolo en la estufa, esta es otra práctica no recomendada.

“Lo que hacemos es calentar el producto y lo estamos respirando, que nos puede causar daño a nuestros pulmones y a los pulmones de nuestros familiares también”, dijo Rodríguez.

Consumer Reports recomienda otra alternativa: hervir agua en la cocina con canela, clavos de olor y un poco de manzana. El olor será refrescante y no le va a causar daño a la salud.

Telemundo 47 Responde contactó al fabricante de Fabuloso, la compañía Colgate-Palmolive. Su portavoz dijo, “estamos realmente agrecidos a nuestros clientes leales por su apoyo. Todos los usuarios deben seguir las instrucciones sobre el uso apropiado en la etiqueta del producto. Fabuloso es un limpiador de multi uso que se puede usar sobre una variedad de superficies".

La compañía compartió un enlace a su página web que dice categóricamente que Fabuloso no se debe calentar, usar para lavar platos, mezclar con cloro, ni poner en el cuerpo o beber.