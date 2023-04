Semana de la Flota Naval regresa a la Gran Manzana: lo que debes saber

NUEVA YORK -- La Semana de la Flota Naval, la tradicional celebración de los servicios armados marítimos de la ciudad, regresa a los cinco condados el próximo mes para celebrar el Día de los Caídos en persona por segunda vez en los últimos cuatro años, anunciaron los organizadores el miércoles.

Se espera que cerca de 2,400 miembros del personal uniformado participen este año en el gran espectáculo de una semana de duración.

Comenzando el miércoles 24 de mayo con el icónico Desfile de Barcos y termina el martes 30 de mayo. Este año, se esperan tres barcos de la Marina de los EE.UU., dos barcos de la Guardia Costera de los EE.UU. y cuatro barcos de la Academia Naval de los EE.UU.

Tres barcos de los aliados de la OTAN de EE.UU. se unirán a la fiesta de una semana completa, y barcos de Canadá, Italia y el Reino Unido participarán en el desfile para dar inicio a las festividades el 24 de mayo.

Ahora en su 35º año, la Semana de la Flota Armada, mejor conocida como Fleet Week New York, ofrece a las personas en el área triestatal una oportunidad sin precedentes para conocer a marineros de la Marina de los EE.UU., infantes de marina y miembros de la Guardia Costera de los EE.UU., así como aprender sobre las últimas capacidades marítimas disponibles.

Celebrada en la Ciudad de Nueva York casi todos los años desde 1984, la Semana de la Flota Armada se canceló en 2020 y 2021 debido a la pandemia de COVID y se llevó a cabo de manera virtual. Regresó en persona en 2022, aunque se espera que vuelva con toda su fuerza en 2023.

"Nueva York siempre ha sido un anfitrión increíble", dijo el Contralmte. Charles "Chip" Rock, Comandante de la Región Marina del Atlántico Medio. “No podemos esperar a que nuestras valientes mujeres y hombres tengan la oportunidad de experimentar todas las ofertas de la ciudad y que los neoyorquinos puedan echar un vistazo a lo que hacemos todos los días”, dijo Rock. Esto creará recuerdos que durarán toda la vida".

Consulte los detalles clave a continuación. Obtenga más información sobre la Semana de la Flota Armada aquí.

Ubicaciones de barcos y muelles para la Semana de la Flota Armada de 2023

Los recorridos en barco se realizarán durante toda la semana en Manhattan y Staten Island de 8 a.m. a 5 p.m. Los recorridos en el Intrepid at Pier 86 se realizarán todos los días de 10 a.m. a 5 p.m.