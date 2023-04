Estudio: casi 1 de cada 10 neoyorquinos experimentaron insuficiencia alimentaria en 2022

What to Know Cuando comenzó la pandemia de COVID-19 en 2020, el mundo se cerró debido a la emergencia de salud pública, lo que provocó un aumento del desempleo y la inseguridad alimentaria como resultado directo.

En un intento por frenar este problema creciente, los programas federales de emergencia ayudó a abordar, aunque brevemente, el problema. Sin embargo, después de salir de la pandemia, muchos de estos programas han terminado.

Entre los hallazgos clave del estudio de la NY Health Foundation, que se publicó el martes, se encuentra que el año pasado, casi 1 de cada 10 neoyorquinos, o el 9.7%, reportó insuficiencia alimentaria, un aumento desde 2021 cuando el 8.6 %, o 1 de cada 12 neoyorquinos, dijeron que experimentaron insuficiencia alimentaria. En 2020, la insuficiencia alimentaria general informada entre los hogares de Nueva York fue del 10.2%.

El aumento de la insuficiencia alimentaria fue solo uno de los impactos de la pandemia. En un intento por frenar este problema creciente, los programas federales de emergencia -- como los pagos de estímulo y las asignaciones de emergencia del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (o SNAP por sus siglas en inglés), así como las comidas escolares gratuitas universales (a pesar del hecho de que las escuelas eran remotas), y el Crédito tributario por hijos -- ayudó a abordar, aunque brevemente, el problema. Sin embargo, después de salir de la pandemia, muchos de estos programas han terminado.

Sin embargo, la inflación ha creado otra carga para muchos, ya que la demanda en las despensas de alimentos en todo el estado de Nueva York continúa aumentando debido al aumento de los costos de los alimentos.

Con esto en mente, la NY Health Foundation (Fundación de Salud de Nueva York), una organización que se describe a sí misma como comprometida con mejorar "la salud de todos los neoyorquinos, especialmente las personas de color y otras personas históricamente marginadas", investigó la insuficiencia alimentaria durante la pandemia de COVID-19 (de 2020 a 2022) en el estado de Nueva York.

Según el Departamento de Agricultura de EE.UU., la insuficiencia alimentaria se describe como "los hogares, en ocasiones, que no pudieron adquirir alimentos adecuados para uno o más miembros del hogar porque los hogares no tenían suficiente dinero y otros recursos para alimentos" en los últimos siete días. Esto difiere de la inseguridad alimentaria, que se define como un hogar que no puede adquirir alimentos adecuados porque no tenía suficiente dinero y otros recursos para alimentos, por lo general durante un período de 12 meses o 30 días.

Entre los hallazgos clave del estudio de la NY Health Foundation, que se publicó el martes, se encuentra que el año pasado, casi 1 de cada 10 neoyorquinos, o el 9.7%, reportó insuficiencia alimentaria, un aumento desde 2021 cuando el 8.6 %, o 1 de cada 12 neoyorquinos, dijeron que experimentaron insuficiencia alimentaria. En 2020, la insuficiencia alimentaria general informada entre los hogares de Nueva York fue del 10.2%.

Además, según el estudio, los hogares con niños experimentaron un aumento drástico de la insuficiencia alimentaria más que los hogares sin niños. El estudio encontró que la inseguridad alimentaria aumentó el doble en los hogares con niños de 2021 a 2022. El año pasado, 1 de cada 8 (12.7%) de los hogares con niños experimentó insuficiencia alimentaria.

La insuficiencia alimentaria también aumentó en más del 30% entre los neoyorquinos de 65 años o más entre 2021 y 2022, según los hallazgos de la NY Health Foundation.

Los hogares de los grupos de ingresos medios también experimentaron un aumento en la insuficiencia alimentaria. Sin embargo, debido al nivel de ingresos, muchos de estos hogares no son elegibles para programas gubernamentales de emergencia, cómo comidas escolares a precio reducido.

Además, según el estudio, la insuficiencia alimentaria también afectó a los neoyorquinos afroamericanos e hispanos en tasas dos veces mayores (17.5 % y 17.0 %, respectivamente) que a los neoyorquinos blancos (7.1%). Sin embargo, en todas las razas y etnias, la insuficiencia alimentaria aumentó más entre los neoyorquinos asiáticos (41.3 %) y afroamericanos (16.7 %) entre 2021 y 2022.

Dados los resultados de su estudio, la NY Health Foundation también emitió recomendaciones de políticas para el gobierno estatal y federal con el fin de aliviar la inseguridad alimentaria. Entre las recomendaciones están:

Comidas escolares saludables gratuitas para todos los estudiantes;

Continuar con los beneficios de asignación de emergencia de SNAP;

Difusión de programas de alimentación y nutrición;

Financiamiento adecuado para programas alimentarios de emergencia, como el Programa de Prevención del Hambre y Asistencia Nutricional;

Aumentar el acceso a los alimentos a través de compras en línea, ya que el transporte suele ser un factor para las personas que enfrentan insuficiencia e inseguridad alimentaria. Sin embargo, los costos de entrega de alimentos también son un impedimento, por lo que parte de la recomendación es que las agencias estatales, locales y federales se asocien para compensar el costo de las entregas a casa;

Promover los programas "La comida es medicina", que incluyen comidas médicamente diseñadas para mejorar la salud.



Para leer el estudio completo, haz clic aquí.