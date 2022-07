Voluntarios de NYC patrullan las playas el fin de semana festivo para proteger a tipo de ave en extinción

El fin de semana del 4 de julio da la bienvenida a miles de bañistas del área triestatal que buscan descansar y relajarse en las playas.

Mientras los residentes disfrutan de las olas o toman el sol, un grupo de voluntarios de la Ciudad de Nueva York patrulla cuidadosamente las dunas para proteger a un residente en peligro de extinción: la pequeña ave playera migratoria llamada chorlitejo silbador.

"La mayoría de los neoyorquinos probablemente no saben, la mayoría de la gente no sabe, que menos de 100 chorlitos silbadores vienen a la Ciudad de Nueva York cada año, y son parte de una población mundial de entre seis y ocho mil", dijo Chris Allieri, fundador de NYC Plover Project, a nuestra cadena hermana NBC New York.

Allieri es un residente de Brooklyn que lanzó la organización sin fines de lucro Proyecto NYC Plover en 2021 después de realizar su propia serie de fotografías capturando 100 aves en 100 días el año anterior. Durante ese tiempo, conoció de cerca al chorlito silbador e investigó más sobre esta especie en riesgo.

El chorlito silbador se considera una especie en peligro de extinción en el estado de Nueva York y está amenazado a nivel federal, según el Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York. En primavera, los chorlitos llegan a las zonas de reproducción en la Ciudad de Nueva York y se quedan despiertos hasta finales del verano antes de migrar al sur para pasar el invierno.

Estas aves regordetas del tamaño de un gorrión pueden medir entre cinco y siete pulgadas de largo y se alimentan de invertebrados costeros, como insectos y crustáceos.

En las playas de Jacob Riis Park, Fort Tilden y Breezy Point Tip, los voluntarios del NYC Plover Project trabajan diligentemente para limpiar la basura y monitorear las áreas acordonadas designadas para la anidación de chorlitejos.

NBC New York recorrió la playa de Jacob Riis con el grupo, quien señaló algunos de los objetos dañinos para la vida silvestre recolectados esa mañana, que incluían un sombrero, máscaras, desinfectante para manos y bolsas de pesca viejas.

"Ves tres líneas de cuerdas diferentes subiendo por la playa. La más lejana era la inicial, pero ese chorlito anidó muy cerca de esa línea de cuerdas inicial. Es solo una cerca simbólica, pero la gente sube y el pájaro se asusta un poco, se sale del nido y deja de incubar", dijo a News 4 Dave Treviño, gerente del Programa de Recursos Naturales en el Área Recreativa Nacional Gateway.

Si bien las dunas pueden estar cortadas por tres niveles diferentes de cuerdas, es para garantizar que esta área sea segura para los chorlitos y otros animales salvajes residentes. Allieri, junto con docenas de voluntarios, patrullará especialmente estas playas de Queens durante el fin de semana del 4 de julio con un mensaje a los neoyorquinos para que sean conscientes de su entorno.

"Para nosotros, se trata de mantenerse fuera de estas áreas acordonadas, lo que llevas en la mano, sin cometas, sin drones, sin fuegos artificiales, sin perros, pero diviértete. Puedes hacer todo esto, y aquí está la cosa, ¿no es mucho más interesante ir a una playa donde puedas ver cómo estas especies prosperan y sobreviven", dijo Allieri.