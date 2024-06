Investigan vandalismo en casas de líderes judíos del Museo de Brooklyn

Las autoridades están investigando informes de vándalos atacando las casas de la directora judío del Museo de Brooklyn y algunos miembros de la junta directiva después de que el contralor de la Ciudad de Nueva York, Brad Lander, publicara fotografías de puertas manchadas de pintura roja y discursos de odio.

"Los cobardes que hicieron esto están muy lejos del límite del antisemitismo, dañando la causa que dicen preocuparse y haciendo que todos estén menos seguros", dijo Lander en una publicación el miércoles X.

No quedó claro de inmediato quién fue el responsable del vandalismo.

Lander compartió fotos de una pancarta colgada afuera de la casa pintada de lo que parecía ser la directora del Museo de Brooklyn, Anne Pasternak.

Según la Policía de Nueva York, el departamento está investigando múltiples incidentes en toda la ciudad en los que se arrojó o pintó con aerosol pintura roja en las casas. Dicen que el patrón no se ha limitado a ningún condado en particular.

Altas fuentes policiales dicen que están buscando a unas 15 personas. El grupo fue visto por última vez en East 65th Street y Park Avenue en un camión U-Haul blanco.

No se han reportado lesiones.

Last night vandals defaced the homes of the Jewish director & several Jewish board members of the @brooklynmuseum.



The cowards who did this are way over the line into antisemitism, harming the cause they claim to care about, and making everyone less safe. pic.twitter.com/MzEVgJYCwQ