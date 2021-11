Vacuna Pfizer para niños: Nueva York lanza un nuevo sitio web para padres

Lo que debes saber Los centros de vacunación administrados por la ciudad de Nueva York comenzaron a ofrecer vacunas de COVID a niños de 5 a 11 años el jueves, y esos niños también son elegibles para bonificaciones de $100; el estado lanzó el viernes un nuevo sitio web para ayudar a los padres.

Las dosis de Pfizer estarán disponibles para niños menores de 12 años en las principales cadenas de medicamentos como Walgreens y CVS a partir de este fin de semana, y muchos proveedores ya han comenzado a administrar inyecciones al grupo más nuevo.

Los CDC recomendaron la vacuna para uso de emergencia entre niños de 5 a 11 años a 1/3 de la dosis administrada a adolescentes y adultos; la investigación muestra que tiene un 90.7% de eficacia en la prevención de infecciones entre ellos.

NUEVA YORK - El Departamento de Salud del Estado de Nueva York publicó el viernes una nueva guía clínica con respecto a la vacuna COVID de dosis más baja de Pfizer para niños menores de 12 años y también lanzó un nuevo sitio web dedicado a ayudar a los padres a navegar por el sistema.

El nuevo sitio web, ny.gov/Vaxforkids, ofrece respuestas a preguntas frecuentes para el nuevo grupo de edad elegible (niños de 5 a 11 años) y proporciona una gran cantidad de recursos para quienes buscan información adicional. En este punto, los sitios estatales de vacunación masiva no están administrando vacunas COVID a niños de ese grupo de edad.

Los padres de niños de 5 a 11 años que intentan programar una cita en el sitio web del estado reciben un mensaje que dice que sus hijos no son elegibles para vacunas en los sitios de vacunación masiva y los refieren a sus pediatras, médicos de familia, departamentos de salud del condado, farmacias y otros proveedores ya están administrando dosis.

No está claro si el estado planea abrir sitios de vacunación masiva para estos niños más pequeños en algún momento. La gobernadora Kathy Hochul ha dicho que espera que los padres se sientan más cómodos con la administración de dosis a sus hijos pequeños dentro de sus comunidades y en sus consultorios pediátricos desde hace mucho tiempo, pero está abierta a la idea si se justifica. Muchos sitios estatales de vacunación masiva han detenido sus operaciones debido a la falta de demanda.

Pero el estado, y la ciudad, tienen una gran cantidad de proveedores preparados para poner las vacunas en los brazos de los niños y quieren que el proceso sea lo más fluido posible para los padres. Los sitios de vacunas administrados por la ciudad de Nueva York comenzaron a aceptar niños de 5 a 11 años el jueves, y los niños de ese grupo que reciben dosis en esos sitios son elegibles para bonificaciones de $100.

Se aceptan citas y visitas sin cita previa.

Darles a estos niños más pequeños sus primeras dosis ahora les da mucho tiempo para tenerlos completamente protegidos antes de Navidad. Los niños tienen que esperar tres semanas entre dosis, al igual que todos los demás, pero incluso si no estarán completamente vacunados para el Día de Acción de Gracias, una dosis aún ofrece cierta protección adicional para viajes o reuniones familiares, dicen las autoridades.

Si un sitio administrado por la ciudad no se adapta a sus necesidades, no se preocupe. Hay muchas opciones, y tanto el alcalde de la ciudad de Nueva York, de Blasio como Hochul, dicen que no les importa qué caminos tomen los padres para vacunar a sus hijos. Solo esperan elegir uno.

Con ese fin, la ciudad de Nueva York, hogar del distrito escolar público más grande del país, lanzará una campaña escolar en toda la ciudad la próxima semana, ofreciendo días de vacunación COVID en todas las escuelas que atienden a niños en el grupo de edad recién elegible. Ese programa comienza el lunes y se extenderá hasta el lunes siguiente, llegando a lo que equivale a más de 1,000 sitios de escuelas públicas, alrededor de 200 sitios por día, en seis días escolares.

Los niños recién elegibles cuyos padres optan por la ruta dentro de la escuela deben estar acompañados por un padre o tutor cuando reciban sus vacunas COVID. El consentimiento verbal también se puede proporcionar por teléfono, dijo De Blasio.

Como lo expresó a principios de esta semana, "Todas las opciones son buenas opciones, pero queremos que esté disponible y sea fácil para los padres que prefieren simplemente ir al edificio de la escuela local".