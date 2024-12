El presidente electo Donald Trump dijo el lunes que "consideraría" un indulto para el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, quien actualmente enfrenta cargos federales de soborno y conspiración.

"Sí, consideraría indultar a Adams", dijo Trump a los periodistas en su club Mar-a-Lago en Florida, antes de decir que no estaba familiarizado con los detalles de los cargos que enfrenta Adam.

Adams se ha declarado no culpable de los cargos de haber aceptado generosos beneficios de viaje y contribuciones ilegales a la campaña de un funcionario turco y otros ciudadanos extranjeros a cambio de favores políticos que incluían impulsar la apertura de un consulado turco.

Ha prometido seguir ejerciendo el cargo de alcalde mientras lucha contra los cargos "con todas mis fuerzas y mi espíritu". Adams ha sugerido, sin aportar pruebas, que los cargos tienen motivaciones políticas.

"No he hecho nada malo. El tiempo lo demostrará", dijo el alcalde.

En una moción presentada en septiembre, los abogados defensores describieron el cargo de soborno, uno de los cinco cargos que enfrenta, como infundado, argumentando que los “fiscales celosos” no habían logrado demostrar un quid pro quo explícito entre Adams y los funcionarios turcos.

En cambio, escribieron los abogados defensores, Adams simplemente estaba ayudando a una importante nación extranjera a superar la burocracia de la ciudad.

“Los congresistas obtienen ascensos de categoría, obtienen suites en las esquinas, obtienen mejores mesas en los restaurantes, obtienen aperitivos gratis, les llenan el té helado”, dijo su abogado, Alex Spiro, en una combativa conferencia de prensa. “Las cortesías a los políticos no son delitos federales”.

Si bien no cuestionó que Adams aceptara ascensos de categoría en los vuelos, Spiro dijo que su cliente nunca había prometido tomar medidas en nombre del gobierno turco a cambio de los beneficios, que según los fiscales valían más de $100,000 dólares.

“No hubo quid pro quo. No hubo esto por aquello”, dijo Spiro.

El fiscal federal Damian Williams, cuya oficina presentó el caso, ha dicho que la política no jugó ningún papel. En una conferencia de prensa sobre un tema no relacionado, Williams se negó a hacer comentarios sobre las declaraciones de Spiro, diciendo que los fiscales hablarían a través de sus presentaciones judiciales en el futuro.

Según la acusación, Adams envió tres mensajes al comisionado de bomberos en septiembre de 2021 instándolo a acelerar la apertura del edificio del consulado de Manhattan de 36 pisos, que los inspectores de seguridad contra incendios dijeron que no era seguro para ocupar, antes de una importante visita de estado del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Spiro tampoco cuestionó que Adams enviara los mensajes al comisionado de Bomberos.

Los mensajes llegaron después de que Adams hubiera aceptado al menos siete mejoras de vuelo gratuitas o con grandes descuentos, estancias en hoteles de lujo por valor de decenas de miles de dólares, comidas de alta gama, entretenimiento y donaciones extranjeras ilegales de un funcionario turco y otras personas que buscaban comprar su influencia, según los fiscales. Antes de solicitar la ayuda de Adams con el consulado, el funcionario turco supuestamente le dijo a un miembro del personal de Adams que era "su turno" de ayudar a Turquía.

En ese momento, Adams todavía se desempeñaba como presidente del distrito de Brooklyn, un puesto en gran medida ceremonial, pero ya había ganado las primarias para alcalde y se esperaba ampliamente que se convirtiera en alcalde.

Los fiscales dijeron que Adams no reveló la mayoría de los viajes gratuitos o con grandes descuentos que realizó mientras fue presidente del distrito, como lo exigen las leyes de conflicto de intereses de la ciudad. En la conferencia de prensa, Spiro dijo inicialmente que Adams no estaba legalmente obligado a revelar ninguno de los viajes o mejoras, pero luego reconoció, después de que los periodistas señalaran las reglas de la ciudad que se suponía que los obsequios de más de $50 debían ser reportados, que no era un experto en la ley de conflicto de intereses de la ciudad.

Los fiscales afirmaron que un exmiembro del personal de Adams había mentido a los fiscales para hacer parecer que el alcalde tenía conocimiento de primera mano de las donaciones ilegales.

"Con el tiempo, los neoyorquinos, siendo neoyorquinos, se darán cuenta de todo esto", dijo Spiro.

Incluso si los funcionarios turcos estuvieran tratando de ganarse el favor de Adams, su conducta no equivaldría a una violación de las leyes federales contra el soborno, según los abogados defensores.

“Esa acusación extraordinariamente vaga abarca una amplia gama de actos normales y perfectamente legales que muchos funcionarios de la ciudad llevarían a cabo para el consulado de una importante nación extranjera”, escribieron, y agregaron que la acusación “no alega que el alcalde Adams haya acordado realizar ningún acto oficial en el momento en que recibió un beneficio”.

La moción apunta a una reciente decisión de la Corte Suprema que limita el alcance de la ley federal contra la corrupción, que requiere que los obsequios entregados a funcionarios del gobierno estén vinculados a una cuestión específica o un acto oficial.

Los abogados sostienen que los cargos adicionales contra Adams, que solicitó y aceptó donaciones extranjeras y manipuló el programa de fondos de contrapartida de la ciudad,, son “igualmente infundados”.

Esas acusaciones, escribieron, se revelarían a través de un litigio como afirmaciones falsas de un “miembro del personal que busca sus propios intereses y tiene un interés personal en ello”.