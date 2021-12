GUÍA: Todo lo que debes saber de la celebración de Año Nuevo en Times Square

El mundo se prepara para celebrar la llegada de un nuevo año y los funcionarios de la Ciudad de Nueva York están listos para recibir a miles de personas en Times Square, aunque las festividades se verán empañadas por la variante Ómicron.

El icónico descenso de la esfera de Times Square es una de las celebraciones de Año Nuevo más grandes e históricas del mundo. En los últimos años, hasta 100.000 personas solían pasar la víspera de Año Nuevo en la famosa plaza, y millones más lo veían en casa por televisión.

Pero este año el festejo será menos multitudinario. El alcalde Bill de Blasio declaró la semana pasada que solo 15,000 personas totalmente vacunadas podrán ingresar a las áreas de observación el 31 de diciembre.

La primera celebración en Times Square fue un espectáculo de fuegos artificiales que tuvo lugar en 1904 por The New York Times para inaugurar su nueva sede en la zona. Y la primera celebración de descenso de la esfera de Nochevieja en la cima de One Times Square ocurrió tres años después, en 1907.

Desde entonces, se han diseñado siete versiones de la esfera para darle la bienvenida al Año Nuevo. El evento del año pasado, por ejemplo, quedó enmarcado por números de dos metros de altura y un peso de 1.080 libras.

¿A QUÉ HORA INICIA LA CELEBRACIÓN DE LA VÍSPERA DE AÑO NUEVO EN TIMES SQUARE?

Según el sitio web oficial de Times Square, la celebración comienza poco antes de las 6 p.m.

Alrededor de las 6 p.m., la esfera se elevará hasta la parte superior del asta en One Times Square (Broadway en la calle 43).

Luego, más tarde, exactamente a las 11:59 p.m., la esfera hará su descenso de 60 segundos por el asta de la bandera para dar la bienvenida al Año Nuevo.

OBSERVA EL EVENTO EN LÍNEA

Si eres de los que detesta las multitudes y prefieres celebrar en la comodidad de un hogar cálido, aún puedes ver el descenso de la esfera en vivo en varios sitios web, incluidos TimesSquareNYC.org, NewYearsEve.nyc, LiveStream.com/2022 y TimesSquareBall.net.

Además, la firma de bienes raíces Jamestown, propietaria del edificio del cual desciende la esfera, ha desarrollado una aplicación de Nochevieja que permite a los usuarios "explorar el mundo virtual de Times Square" y transmitir en vivo el evento, según los organizadores.

El evento estará disponible para su visualización a través del webcast sin comerciales a partir de las 6 p.m. del 31 de diciembre a las 12:15 a.m. del 1 de enero de 2022.

BIENVENIDA AL 2022 EN TIMES SQUARE

Pero si estás completamente vacunado y decidido a darle la bienvenida al 2022 en la famosa plaza, antes de emprender el viaje debes considerar que el evento está sujeto a un cupo reducido. Los visitantes no podrán ingresar a las áreas de observación de Times Square hasta las 3 p.m. en la víspera de Año Nuevo, mucho más tarde que en años anteriores.

Ten en cuenta que, al 31 de diciembre de 2021, deben haber transcurrido al menos 14 días después de tu segunda dosis de una vacuna COVID-19 de dos dosis o al menos 14 días después de tu dosis única de una vacuna COVID-19 de dosis única para poder ingresar a la plaza.

Aquellos que no puedan vacunarse debido a una condición médica deberán mostrar una prueba PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) COVID-19 negativa tomada dentro de las 72 horas previas al evento, advirtió la Oficina del Alcalde.

Los visitantes deberán ingresar por la Sexta o la Octava Avenida. Según sea necesario, la policía cerrará las cuadras a medida que se llenen hacia el norte, calle por calle.

El horario exacto en el que las cuadras estarán cerradas al tráfico peatonal y vehicular dependerá de cuándo comiencen a llegar los visitantes.

En años anteriores, el tráfico de vehículos desde la calle 45 hasta la calle 48 en Times Square se cerraba temprano en la mañana, mientras que a las 3 p.m., las calles se cerraban desde la calle 42 hasta la calle 49 entre la Sexta y la Octava Avenida.

El sitio web de Times Square también advierte que los visitantes no podrán regresar a la plaza por ningún motivo después de abandonar el evento.

LO MEJOR ES VIAJAR EN TREN

Y ni siquiera pienses en conducir hasta Times Square, pues te enfrentarás a los cierres de carreteras, una importante presencia de seguridad y ningún lugar para estacionar. Los funcionarios de la ciudad advierten que la mejor manera de llegar a Times Square será en transporte público, específicamente en el subway.

Debido a que Times Square es un destino tan popular en vísperas de Año Nuevo, es muy fácil llegar sin importar de qué punto de los cinco condados vengas. Puedes optar por las líneas A, C, E, N, Q, R, W, 1, 2, 3, 7 y 42nd Street Shuttle paran en Times Square. También puedes usar el túnel recién inaugurado que conecta Times Square con la estación 42nd Street-Bryant Park B-D-F-M, o bien, tomar el tren 4, 5, 6 o 7 hasta Grand Central y hacer transbordo al 42nd Street Shuttle.

CÓMO LLEGAR A TIMES SQUARE DESDE NUEVA JERSEY

Si tomas el transporte público de New Jersey hasta la estación Penn, aborda el tren 2 o 3 hasta Times Square 42nd Street.

Si usas el New Jersey Transit hasta la terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria, puedes caminar desde la estación de autobuses hasta Times Square.

Si viajas en el PATH al World Trade Center, puedes transbordar a las líneas A, C, E, 2 o 3 del metro.

Si estás tomando el PATH hasta 33rd Street, puedes transbordar a las líneas N, Q, R o W del metro.

CÓMO LLEGAR A TIMES SQUARE DESDE LONG ISLAND

Si viajas en el Long Island Railroad hasta la estación Penn, puedes transbordar a las líneas A, C, E, 1, 2 o 3 del metro.

CIERRE DE CALLES

La Policía de Nueva York no revela aún detalles del cierre de calles para el 31 de diciembre, pero en los últimos años, todo el tráfico que cruza la ciudad se ha cerrado entre las avenidas Sexta y Octava, y la zona entre las calles 42 y 49 también está cerrada a partir de las 3 p.m. ese día.

La mayoría de las calles que conforman el área de celebración comenzaron a cerrarse a las 11 a.m. y, dependiendo de la cantidad de visitantes, los cierres podrían extenderse desde las calles 34 a 59.

Los puntos de entrada para el área de observación incluyen los siguientes: 38th Street y 8th Avenue; Calle 38 y Avenida 6; Calle 46 de la 8ª a la 6ª Avenida; 49 de la 8ª a la 6ª avenida; 52nd Street desde la 8th hasta la 6th Avenue; Calle 56 de la 8ª a la 6ª Avenida.

LOS OBJETOS QUE NO PUEDES INGRESAR

Estos artículos no están permitidos dentro de Times Square en la víspera de Año Nuevo, según las pautas del NYPD:

Paraguas

Mochilas y bolsos grandes

Bebidas alcohólicas

Sillas de jardín u otras sillas plegables

Mantas de picnic

Neveras grandes

IDENTIFICACIÓN, PRUEBA DE VACUNACIÓN Y RESTRICCIONES SANITARIAS

Los visitantes deben mostrar prueba de vacunación completa e identificación válida con foto.

Se requerirá que los asistentes usen mascarillas.

Las áreas de visualización tendrán un límite de cupo para permitir el distanciamiento físico.

No se permitirá la entrada de visitantes hasta las 3:00 p.m.

Abre aquí para más detalles sobre los protocolos de bioseguridad.

