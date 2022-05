Taylor Swift da discurso de graduación en la Universidad de Nueva York y obtiene un título honorífico

Taylor Swift tiene muchos premios Grammy y ahora tiene un nuevo título profesional.

La superestrella recibió un doctorado honorario en bellas artes de la Universidad de Nueva York el miércoles y lanzó besos mientras la multitud gritaba cuando caminó hacia el escenario en un Yankee Stadium repleto.

Swift lució su característico lápiz labial rojo y su túnica honorífica recién otorgada, y bromeó con los miles de graduados: "Estoy 90% segura de que la razón principal por la que estoy aquí es porque tengo una canción llamada 22".

“Nunca llegué a tener una experiencia universitaria normal per se. Fui a la escuela secundaria pública hasta el décimo grado y luego terminé mi educación haciendo el trabajo de la escuela en casa en el piso de las terminales del aeropuerto”, dijo Swift en su discurso de graduación.

La cantautora, productora y directora dijo que comenzó su carrera musical a los 15 años y recorrió diferentes estaciones de radio de todo el país. Luego vendió más de 100 millones de álbumes y ganó el premio al álbum del año en los Grammy 2021 por su álbum "folkore", lo que la convirtió en la primera persona en ganar la categoría tres veces. Sus victorias anteriores llegaron en 2010 por "Fearless" y 2016 por "1989".

Le guiñó un ojo a la multitud cuando Jason King del Instituto Clive Davis de Música Grabada mencionó sus álbumes recién regrabados, incluido "Fearless".

Swift compartió consejos con la clase de 2022, pero advirtió que “de ninguna manera me siento calificada para decirles qué hacer. Has trabajado y luchado y sacrificado y estudiado y soñado tu camino aquí hoy. No te diré qué hacer porque a nadie le gusta eso, pero sin embargo te daré trucos para cuando estaba comenzando mis sueños como carrera".

“Nunca te avergüences de intentarlo. La falta de esfuerzo es un mito”, dijo.

Swift concluyó su discurso diciéndoles a los graduados que cometer errores es inevitable, pero “cuando nos sucedan cosas difíciles, nos recuperaremos, aprenderemos de ello, seremos más resistentes gracias a ello. Mientras tengamos la suerte de estar respirando, inhalaremos, respiraremos profundo y exhalamos”.

“Espero que sepan lo orgullosa que estoy de compartir este día con ustedes”, dijo. “Estamos haciendo esto juntos, así que sigamos bailando como si fuéramos la clase de 22”.