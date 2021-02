Sospechoso es acusado de 52 cargos por varios ataques contra mujeres en Brooklyn

NUEVA YORK - Un hombre de Brooklyn, de 29 años, fue acusado formalmente de 52 cargos relacionados a siete ataques separados contra mujeres en la zona de East Williamsburg que iniciaron desde agosto, dijeron los fiscales el miércoles. Al parecer, los atacó porque eran mujeres y porque eran "de piel clara", según los investigadores.

Khari Covington enfrenta cargos de asalto, estrangulamiento y robo como delitos de odio, además de otros delitos. Covington, que vive en un centro de vivienda de transición en East Williamsburg, vecindario donde ocurrieron todos los ataques, fue arrestado el 5 de enero, un día después de que supuestamente atacó a una mujer en una tienda de Wilson Avenue.

Cinco de las siete mujeres a las que presuntamente agredió fue en la estación de tren de Morgan Avenue, dicen los fiscales. Dos de esos ataques ocurrieron en un lapso de 24 horas que empezaron el día de Año Nuevo. Covington también presuntamente atacó a una mujer en esa misma estación de tren tres días después de Navidad y otra el 11 de diciembre.

También se le ha relacionado con una agresión el 17 de noviembre en la estación de Morgan Avenue. Antes de eso, solo hubo un ataque conectado: el 5 de agosto, antes de las 10:00 a. m., en un edificio en Morgan Avenue ubicado aproximadamente a una décima de milla de la estación.

En la serie de ataques el acusado presuntamente golpeó por la espalda, dio puñetazos en la cara y las tiró al suelo, dijeron la policía y los fiscales.

"Salió de la nada, comenzó a golpearme. Me golpeó la cara, el pecho, el hombro", dijo la víctima Bianca Fortis.

Otra mujer le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que fue atacada en la estación de Morgan Avenue en noviembre.

"Venía detrás de mí, y me dio una patada en el costado de la cara y en la cabeza desde atrás, por lo que deduje", dijo Elizabeth Wakefield. "Mi pensamiento inmediato después de que me pasó fue, realmente espero que esto no le vuelva a pasar a otra persona".

La Policía no confirmó a NBC New York si el ataque de Wakefield estaba relacionado con los demás. Pero ella dijo que después de hablar con las otras víctimas, "suena como descripciones similares de cómo se veía y prácticamente el mismo estilo de ataque, y en la misma parada de metro".

La fianza de Covington sigue de $150,000, después de su lectura de cargos el miércoles, dijeron los fiscales. La información sobre su abogado no estuvo disponible de inmediato.

El sospechoso, que es considerado un delincuente de delito grave persistente violento obligatorio, enfrenta cadena perpetua si es declarado culpable. Debe regresar a la corte a mediados de abril.

"Los presuntos ataques violentos y no provocados de este acusado pusieron en peligro a las mujeres a las que atacó y causaron un temor generalizado en la comunidad", dijo el miércoles el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, en un comunicado. "Me comprometo a enjuiciar todos los delitos de odio en los que las víctimas, incluso como se alega en este caso, son atacadas por su género, color de piel o raza".