Sentencian a hombre entre 47 años a cadena perpetua por secuestrar a niña de 9 años en de Nueva York

NUEVA YORK -- Un hombre fue sentenciado el miércoles entre 47 años y cadena perpetua por secuestrar y agredir sexualmente a una niña de 9 años que desapareció de un parque estatal en el norte del estado de Nueva York el año pasado.

Craig N. Ross Jr. se declaró culpable en febrero de llevarse a la niña en septiembre de un campamento en el Parque Estatal Moreau Lake, una zona rural a unas 35 millas al norte de Albany. La desaparición provocó una búsqueda de 48 horas que terminó cuando fue encontrada con vida en una caravana en la que se alojaba Ross.

“Por tu culpa, no puedo dormir por la noche”, dijo la niña, que no estaba presente, en una declaración leída en el tribunal por la fiscal adjunta del condado de Saratoga, Jennifer L. Buckley. “Estuve encarcelada durante dos días y medio y ahora serás encarcelado durante 47 años".

El juez James A. Murphy III también emitió una orden de protección para la niña para que Ross no pueda contactarla en persona ni por correo.

Ross, de 47 años, estaba esposado cuando entró a la sala del tribunal y pareció mostrar poca emoción durante la sentencia. Se negó a hablar.

Algunos familiares de la pequeña también hablaron directamente con Ross en el tribunal antes de que se anunciara la sentencia.

“¿Qué clase de persona se despierta por la mañana y decide robarle el hijo a alguien? ¿Qué clase de monstruo hace eso? Dijo el tío de la niña mientras miraba a Ross, que miraba hacia abajo.

"Mírame", le exigió a Ross, quien pareció mirar a los ojos del tío por un momento antes de desviar la mirada.

The Associated Press normalmente no identifica a las víctimas en casos de abuso sexual y por ese motivo no revela el nombre del tío.

La niña había estado paseando por un carril de bicicleta con amigos en el campamento cerca de su casa la noche del 30 de septiembre cuando fue a dar una última vuelta sola al sendero y no regresó.

Más de 100 personas la buscaron. Una conclusión se llegó al caso se produjo cuando las fuerzas del orden que custodiaban la casa de la niña vieron a alguien colocar una nota de rescate en su buzón.

La policía finalmente cotejó las huellas dactilares de la nota con las de Ross, que estaba en la base de datos debido a un caso de conducción en estado de ebriedad en 1999. Luego, la policía estatal y un equipo SWAT del FBI descendieron sobre la caravana, donde encontraron a la niña en un gabinete.

La fiscal de distrito del condado de Saratoga, Karen Heggen, dijo a los periodistas que estaba contenta con la sentencia tras la audiencia.

“La familia escuchó a este acusado decir que es culpable de este crimen. Él admitió que lo hizo y aquellos que deberían haber sido llamados a testificar se ahorraron tener que revivir ese trauma”, dijo.

Ross, que previamente había sido juzgado este mes, fue sentenciado a un mínimo de 25 años a cadena perpetua por el cargo de secuestro y de 22 años a cadena perpetua por agresión sexual depredadora de un niño, y las sentencias se cumplirán consecutivamente.