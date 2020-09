Secundaria de NY suspende a estudiante tras asistir en persona en día de aprendizaje remoto

NUEVA YORK — Un estudiante de una secundaria en Nueva York fue suspendido después de que se presentó físicamente a la escuela cuando se suponía que debía estar aprendiendo en casa.

Maverick Stow, un estudiante de último año, fue a clase el primer día de clases el martes en la escuela secundaria William Floyd en Long Island. Dice que su asistencia fue para protestar contra el modelo de aprendizaje híbrido de la escuela que se adoptó para permitir que las escuelas reabrieran de manera segura en medio de la pandemia de coronavirus. La escuela suspendió a Stow, pero lo volvió a hacer al día siguiente.

Stow no planea detenerse, pero la próxima vez que se presente a clase, podría ser arrestado, advirtió la escuela Mastic Beach a sus padres en una carta el miércoles.

El plan de aprendizaje híbrido de la escuela divide a 8.800 estudiantes en dos grupos, la mitad de los cuales asisten al aprendizaje en persona de lunes a martes y la otra mitad estará en la escuela de jueves a viernes. Está destinado a permitir el máximo distanciamiento social cuando los niños están en clase y para que toda la escuela esté limpia y desinfectada.

Aunque Stow se enfrenta a un arresto si vuelve a infringir las reglas, dice que seguirá apareciendo y que sus padres apoyan su decisión de protestar.

"Creo firmemente que los niños deberían poder ir a la escuela cinco días a la semana", dijo Stow. "Espero afrontar las consecuencias de mis acciones y que estas conduzcan a un cambio potencial en el sistema escolar y una solución de aprendizaje 100% presencial".

En un comunicado emitido el miércoles, la escuela dice que está de acuerdo en que los estudiantes deben estar en clase cinco días a la semana, pero que debe seguir los requisitos de distanciamiento social exigidos por el estado, que toma su decisión en base a la recomendación de los funcionarios de salud.

"No podemos permitir que los estudiantes se presenten a la escuela en sus días no programados en persona y cuando se les solicite que se vayan mostrando un comportamiento insubordinado ante varios funcionarios escolares y negándose a seguir sus instrucciones", se lee en el comunicado. "Sus derechos como estudiante no superan los derechos de los otros 8,799 estudiantes que tenemos el privilegio de educar. Si su objetivo es que la escuela esté abierta cinco días a la semana, se le anima a llevar su defensa a los funcionarios electos de su estado".

Las reaperturas de escuelas en todo el estado ya han contribuido a grupos de nuevos casos de COVID-19, especialmente en los campus universitarios, pero es demasiado pronto para saber si las reaperturas de primarias y secundarias causarán un impacto en la tasa de infección récord del esttado.

Un grupo de casos relacionados con fiestas de fin de verano en Long Island ha obligado a un distrito escolar a cancelar el aprendizaje en persona, solo dos días antes del inicio programado de clases. El Distrito Escolar de Carle Place dijo que varias personas que dieron positivo por COVID-19 "tuvieron contacto cercano o cercano con otros estudiantes en todo nuestro distrito".

Varias universidades también han tenido que enviar a los estudiantes a casa durante el resto del semestre de otoño debido a los brotes. SUNY Oneonta lo hizo la semana pasada cuando sus casos de COVID-19 aumentaron cerca de 400, debido en gran parte a las fiestas ilegales.

En el futuro, cada distrito escolar tendrá que enviar informes COVID al estado todos los días, y el estado emitirá "boletas de calificaciones" COVID para todas las escuelas del estado, dijo Cuomo el martes. La contabilidad incluirá casos positivos de estudiantes y personal y datos de pruebas diarias, entre otras métricas. Y si alguna escuela o campus universitario alcanza los 100 casos de COVID, tendrá que pasar a All-Remote de inmediato.