Universidad SUNY Oneonta envía estudiantes a casa por semestre tras brote de COVID

Lo que debes saber La universidad de SUNY Oneonta ya no tendrá instrucción en persona durante el resto del semestre y enviará a los estudiantes a casa luego de un aumento en las infecciones por coronavirus, dijo la universidad el jueves.

La fuente principal de la propagación de la infección se remonta a una serie de fiestas de estudiantes dentro y alrededor del campus, dijeron funcionarios estatales. La universidad dijo el jueves que ahora hay hasta 389 casos confirmados.

La semana pasada, el gobernador Andrew Cuomo redujo el umbral para volver a cerrar los campus del 9 al 5 por ciento o 100 casos, lo que se active primero.

La fuente principal de la propagación de la infección se remonta a una serie de fiestas de estudiantes dentro y alrededor del campus, dijeron funcionarios estatales. A fines de agosto, cinco estudiantes y tres organizaciones del campus habían sido suspendidos por su participación.

Los informes de fiestas ilegales provocaron pruebas en el campus generalizadas. Inicialmente se detectaron 20 casos positivos. Se envió un equipo médico de SUNY al norte del estado para evaluar a todos los estudiantes, aproximadamente 3,000 en total. La universidad dijo el jueves que ahora hay hasta 389 casos confirmados.

"Si bien se trata de una noticia repentina y algo que nadie quería, el riesgo para nuestro campus y la comunidad de Oneonta es demasiado grande", dijo la presidenta de SUNY Oneonta, Barbara Jean Morris, en un correo electrónico al campus. "Sé que la gran mayoría de nuestros estudiantes han sido diligentes en proteger nuestro campus desde el primer día. Nos comprometimos a hacer todo lo posible para mitigar esta situación, y hoy, eso significa terminar con las viviendas residenciales para este semestre".

La semana pasada, el gobernador Andrew Cuomo redujo el umbral para volver a cerrar los campus del 9 al 5 por ciento o 100 casos, lo que se active primero. Las actividades atléticas y otras actividades extracurriculares también deben suspenderse, y las opciones del comedor deben cambiarse solo a comida para llevar.

"Tenemos que tener cuidado. Nueva York es la excepción a lo que está sucediendo en todo el mundo con COVID. Pero tenemos que proteger ese progreso", dijo Cuomo en una teleconferencia el fin de semana pasado.

El campus de Oneonta no está solo con los problemas relacionados con las fiestas inseguras. Los funcionarios de SUNY Plattsburgh suspendieron a más de 40 estudiantes que asistieron a una fiesta no autorizada.

Docenas más enfrentaron suspensión en las universidades Montclair State, Marist College y UConn por no cumplir con los protocolos estatales y escolares. En casi todos los casos, los funcionarios de las escuelas mencionaron reuniones no autorizadas y no usar la cobertura adecuada para la cara o practicar el distanciamiento social.