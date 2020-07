Sancionan a popular bar de Queens tras fiesta multitudinaria en plena calle

La Alcaldía de Nueva York confirmó sansiones al popular bar ubicado en "la calle de la fiesta de Queens", el cual habría permitido la formación de una multitud en las inmediaciones pese a las normas estrictas de distanciamiento físico.

Los funcionarios informaron el lunes que el bar Brik Astoria, en Steinway, deberá presentar un plan de cumplimiento de las normas sanitarias para que pueda volver a ofrecer el servicio en el exterior, además de que fue suspendido durante siete días a modo de sanción del programa de restaurantes en funcionamiento.

Según la Alcaldía, el establecimiento no podrá servir en exteriores hasta que se comprometa a acatar las reglas bajo un plan de seguridad.

Sin embargo el propietario del lugar, John Zorbas, dijo a la prensa que el bar, que sirve comida y bebidas, planea seguir ofreciendo el servicio en la acera, puesto que ha tenido el permiso desde hace varios años, afirmó.

Zorbas aseguró que el Departamento de Transporte de la ciudad se limitó a suspender el establecimiento de asientos adicionales en la calle, esto como parte del plan de reapertura de la ciudad para la ocupación de espacios públicos alternativos.

El propietarios estima que no se debe culpar al establecimiento por la fiesta en la calle Steinway, puesto que los trabajadores no pueden controlar a las personas que se aglomeran en las inmediaciones, además de que muchos no eran sus clientes.

El Departamento de Transporte detalló en una misiva dirigida al dueño del lugar que debe "retirar de inmediato de la carretera (que fue cerrada al tránsito como parte del plan de reapertura) todas las mesas, sillas, plataformas, barricadas y cualquier otro elemento de asiento", o de los contrario enfrentaría una multa de $ 1,000 más el costo que implica la labor de desmantelar el servicio en el exterior. La carta no menciona los asientos en la acera.

El restaurante debe presentar el plan de seguimiento de normas para obtener la aprobación del Departamento de Salud.

La oficina del alguacil entregó 5,000 cubiertas faciales el sábado por la noche después de que funcionarios electos y residentes reportaron a policía una fiesta masiva en Steinway, en la cual se observó a personas bebiendo y bailando sin respetar el distanciamiento físico, incluso algunos se subieron a un camión de helados unos días antes del evento del sábado.

"Entendemos que muchos bares y restaurantes están en una situación desesperada debido a la pandemia; sin embargo, eso no es excusa para que unos pocos (negocios) conviertan nuestro vecindario en un bar gigante", dijo en un comunicado el concejal del área, Costa Constantinides.

Los vecinos organizaron una limpieza el domingo por la mañana después de las fiestas de fin de semana.

La alcaldía dijo que hasta ahora no ha sido suspendido ningún otro restaurante de los 8,700 establecimientos autorizados para instalar asientos en la acera, en el espacio de estacionamiento o en las calles cerradas al tránsito.