¡Revisa tu cuenta! NJ empieza a enviar reembolsos de hasta $1,500 del alivio de impuesto a la propiedad de ANCHOR

Lo que debes saber A partir del martes empezarán a recibir el pago de reembolsos de hasta $1,500 del programa ANCHOR, que brinda alivio del impuesto a la propiedad a aquellos que compraron o alquilaron su residencia principal desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 y cumplieron con los límites de ingresos.

Más de 800,000 contribuyentes del Estado Jardín recibirán un depósito directo de su pago de reembolso ANCHOR el martes. Luego de la emisión de los pagos de depósito directo, los cheques en papel comenzarán a enviarse por correo durante la primera semana de abril, en lotes de envíos.

Los residentes que estén preocupados por no recibir un depósito directo pueden verificar el estado de su solicitud y pago aquí.

NUEVA JERSEY -- Llegan buenas noticias para algunos residentes en Nueva Jersey y un alivio para sus bolsillos.

El gobernador Phil Murphy y la tesorera Elizabeth Maher Muoio anunciaron la noticia el lunes y señalaron que el primer lote de pagos de reembolsos de ANCHOR estará en camino para los que eligieron su reembolso mediante depósito directo.

Si no se recibe ningún pago antes del 3 de mayo de 2023, los solicitantes deben usar el enlace de consulta de estado o llamar al 1-888-238-1233 para obtener más información. Si el estado dice que se ha realizado un pago, pero aún no se ha recibido, los contribuyentes deben llamar a la línea directa una semana después de que se suponía que debía enviarse un depósito directo o dos semanas después de que se suponía que debía enviarse un cheque por correo.

En total más de 1.7 millones de residentes de Nueva Jersey solicitaron el programa de reembolso ANCHOR, incluidos 1.25 millones de propietarios de viviendas y más de 514,000 inquilinos.

Los propietarios de viviendas con ingresos de hasta $150,000 recibirán $1,500 en ayuda; los propietarios de viviendas con ingresos entre $150 y $250,000 recibirán $1,000 y los inquilinos con ingresos de hasta $150,000 recibirán $450 para ayudar a compensar los aumentos de alquiler.

“En un momento en que las familias enfrentan una presión cada vez mayor sobre sus billeteras, es bueno saber que estamos cumpliendo nuestra promesa de hacer que Nueva Jersey sea más asequible”, dijo el gobernador Murphy.

El programa de desgravación de impuestos a la propiedad de Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters (ANCHOR) actualizó el antiguo programa de desgravación de impuestos a la propiedad Homestead Benefit al extender la ayuda a los inquilinos y aumentar el umbral de ingresos para los dueños de casa que cumplían los requisitos. Establecido en el presupuesto estatal del año fiscal 2023, el gobernador Murphy ha propuesto continuar con la financiación total de $2 mil millones para el año fiscal 2024 en el próximo presupuesto.

La solicitud cerró el 28 de febrero.