Retraso en trenes de NJ Transit desde NY Penn Station tras descarrilamiento de tren de Amtrak

NUEVA YORK -- El servicio de trenes que entraba y salía de la estación New York Penn Station se retrasó hasta una hora después de que un tren de Amtrak descarrilara al salir del concurrido centro de tránsito el miércoles en la tarde, según las autoridades.

Sin embargo, a eso de las 4:00 p. m. se informó que los retrasos eran de 30 minutos.

Rail svc in/out of PSNY is subject to up to 30-min delays due to a report of an Amtrak train derailment in PSNY. NJT rail tix/passes are being cross honored by NJT and private carrier buses and PATH at Newark Penn, HOB and 33rd St-NY.