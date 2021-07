Reporte: jueza principal de NY y su familia tuvieron prioridad para hacerse la prueba de COVID-19 en casa

NUEVA YORK - La jueza principal de Nueva York, Janet DiFiore, y algunos familiares tuvieron prioridad para recibir pruebas de COVID-19 del estado en su residencia privada de Long Island, el verano pasado, después de que un miembro de la familia dio positivo, según un funcionario de la corte.

Los informes de pruebas preferenciales para personas relacionadas con el gobernador demócrata Andrew Cuomo y su administración, cuando las pruebas eran escasas, son parte de una investigación de juicio político en curso en contra de Cuomo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Un portavoz de la Oficina de Administración de Tribunales del estado confirmó que DiFiore y sus familiares habían recibido la prueba en su residencia de Southampton, informó el viernes el Times Union of Albany.

“Fue la única vez”, dijo Lucian Chalfen, portavoz de la Oficina de Administración de Tribunales. "Se puso en contacto con el (Departamento de Salud del estado) para ver qué hacer y estas personas se presentaron para hacer lo que hicieron".

La Ley de Funcionarios Públicos del Estado prohíbe que los empleados o funcionarios estatales utilicen su puesto para "asegurarse privilegios o exenciones injustificadas para sí mismo o para otros".

El enfoque principal de la investigación de juicio político sigue siendo las acusaciones de acoso sexual contra Cuomo, que él ha negado, así como los informes de que su administración no reportó intencionalmente las muertes por COVID-19 en hogares de ancianos. El presidente del Comité Judicial de la Asamblea, Chuck Lavine, dijo en marzo a la agencia The Associated Press que se explorarían los informes de pruebas preferenciales.

El portavoz de Cuomo, Rich Azzopardi, ha dicho que la administración “estaba haciendo todo lo posible para que la gente se hiciera pruebas” en los primeros días de la pandemia.

Si se llevara a cabo un juicio político de Cuomo en el Senado estatal, DiFiore se sentaría como uno de los miembros del jurado, ya que ella es la jueza principal del estado y la jefa de la Corte de Apelaciones, informó el Times Union. DiFiore fue nombrado miembro de la corte por Cuomo en 2015.