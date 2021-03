Reporte: Actual asesora de Cuomo lo acusa de acoso sexual

Una actual asesora del gobernador Andrew Cuomo lo acusó de acoso en un artículo publicado por The New York Times el viernes.

La asistente, Alyssa McGrath, afirmó a la publicación que Cuomo le dijo que era hermosa en italiano, además de que le preguntó si usaba anillo de bodas y sobre su divorcio.

McGrath también dijo que Cuomo miró hacia su pecho y comentó sobre un collar que llevaba. Es la primera empleada en funciones de la Oficina del Gobernador en hablar de forma pública sobre un supuesto ambiente de trabajo hostil en la administración de Cuomo, y una de las numerosas mujeres que se presentaron y acusaron al mandatario de mala conducta.

Las declaraciones de McGrath llegan una semana después de los informes de que el Departamento de Policía de Albany había recibido una remisión de la Policía del Estado de Nueva York con respecto a una acusación de contacto físico inapropiado. The Times Union fue el primer medio en publicar el relato de una asistente anónima que acusó al gobernador de manosearla en la Mansión Ejecutiva.

McGrath le dijo a The New York Times que la asistente no identificada le detalló el relato de lo que sucedió después de que se publicó por primera vez en el Times Union.

"Ella se congeló cuando él comenzó a hacerle esas cosas", dijo McGrath, y agregó que Cuomo le dijo a la asistente que no le dijera a McGrath sobre el incidente.

Cuomo ha negado todas las acusaciones en su contra. Su abogada Rita Galvin le dijo al Times que Cuomo "ha saludado a hombres y mujeres con abrazos y un beso en la mejilla, la frente o la mano. Sí, ha posado para fotografías con el brazo alrededor de ellos. Sí, usa frases italianas como 'ciao bella'”.

Pero la abogada de McGrath respondió a la declaración de Galvin en un correo electrónico a nuestra cadena hermana NBC4.

“Las desviaciones del gobernador no son creíbles. Esto no fue solo una broma amistosa. La Sra. McGrath entiende la frase común "ciao Bella". Como ella misma dice: "No llamaría a mis padres para saber qué significa esa frase. Sé lo que significa esa frase", expresó la abogada Mariann Wang.

El gobernador se encuentra bajo investigación por las acusaciones, así como por el presunto ocultamiento de la cifra real de las muertes en hogares de ancianos en Nueva York durante la pandemia de coronavirus.

Varios demócratas se unieron para pedirle a Cuomo que dimita, pero el gobernador no ha mostrado señales de que dejará su cargo.

“Que prosiga la revisión, no voy a renunciar, no fui elegido por los políticos, fue elegido por el pueblo”, respondió el mandatario.