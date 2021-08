Reapertura de las escuelas de la ciudad de Nueva York: lo que debe saber sobre las nuevas políticas de COVID

NUEVA YORK - Dado que el año escolar de la ciudad de Nueva York está programado para comenzar de nuevo, algunos niños en edad escolar volverán a las aulas por primera vez desde marzo de 2020. A modo de referencia, eso significa que un niño que ingresa a la escuela secundaria este año puede que no haya estado dentro de un aula desde a la mitad del séptimo grado.

Y a medida que la gran mayoría de los niños se preparan para regresar (algunos podrán continuar con el aprendizaje remoto si se les da un permiso especial, dijo recientemente el alcalde), la ciudad está compartiendo sus políticas con respecto a la seguridad de COVID en las escuelas.

Dado que el aprendizaje remoto aún no es una opción para otros estudiantes, a pesar de las peticiones y llamadas de padres y maestros, el alcalde Bill de Blasio nuevamente subrayó la importancia de que los estudiantes regresen al aprendizaje en persona y promocionó cómo el distrito escolar más grande de EEUU. El año pasado fue capaz de mantener los casos de coronavirus en un 0.03% de positivos, o como él lo llamó, "casi inexistente".

"Era literalmente uno de los lugares más seguros para estar en la ciudad de Nueva York", dijo De Blasio en su conferencia de prensa diaria. "Tenemos la intención de hacerlo nuevamente, con un conjunto extraordinario de medidas de salud y seguridad, pero con una herramienta que no teníamos durante la mayor parte del año pasado, la vacunación y la vacunación a gran escala".

El sindicado de maestros (United Federation of Teachers) emitió un comunicado sobre los protocolos escolares, animando las decisiones sobre enmascaramiento, ventilación, distanciamiento social y pruebas. La UFT también se alegró de que "el alcalde finalmente haya reconocido la necesidad de instrucción virtual para los niños médicamente frágiles y para los que están en cuarentena". El sindicato dijo que aún se estaban elaborando detalles sobre la instrucción remota.

Estos son algunos de los protocolos que seguirán las escuelas de la ciudad de Nueva York, y algunas de las pautas (como las pautas de cuarentena y cierre de edificios) han cambiado desde el año pasado, y toda la información también está disponible aquí en el sitio web de la ciudad.

ESTO ES LO QUE DEBE SABER:

Vacunas y exámenes médicos

Todos los empleados del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, incluido el personal de las escuelas, deben estar vacunados y deben mostrar prueba de haber recibido al menos una dosis antes del 27 de septiembre. Si bien no existe un requisito de vacunación contra COVID para los niños, la ciudad anima a todos los estudiantes elegibles de 12 años o más a vacunarse.

Hay un portal en línea que los estudiantes y las familias pueden usar para ingresar su estado de vacunación. La prueba de vacunación incluye una imagen de una tarjeta de vacunación, NYS Excelsior Pass u otro registro del gobierno.

Todos los estudiantes y el personal también deben completar un formulario de evaluación de salud antes de ingresar a la escuela todos los días, confirmando que actualmente no tienen síntomas de COVID-19, que no han dado positivo recientemente para COVID-19 y que actualmente no están obligados a ponerse en cuarentena por contacto cercano. con una persona infectada. Todos los estudiantes y el personal que se sientan enfermos deben quedarse en casa y hacerse la prueba de COVID-19.

Cubiertas faciales y PPEE

Se requiere que todos los estudiantes y el personal que viajen en los autobuses escolares y en cualquier lugar de los terrenos de la escuela, tanto en el interior como en el exterior, se cubran la cara, independientemente del estado de vacunación, a menos que se proporcione una exención médica.

Las mascarillas se pueden quitar a la hora del almuerzo para que los estudiantes puedan comer cómodamente a una distancia segura unos de otros, o durante los "recesos de mascarillas" designados.

Distanciamiento social

Las escuelas de la ciudad de Nueva York están siguiendo las pautas de los CDC con respecto al espacio físico, que "recomienda que las escuelas mantengan al menos 3 pies de distancia física entre los estudiantes dentro de las aulas para reducir el riesgo de transmisión".

Cuando y si es posible, las escuelas primarias mantendrán a los grupos de estudiantes constantemente juntos o harán que los maestros se muevan entre clases para minimizar la cantidad de movimiento de los estudiantes a lo largo de la escuela.

Prueba de COVID-19

El diez por ciento de los individuos no vacunados en cada escuela que hayan presentado su consentimiento para la prueba serán evaluados cada dos semanas. Los estudiantes y el personal que están completamente vacunados no tienen ningún requisito de examen.

Para que los estudiantes participen en el programa de pruebas en la escuela, los padres deben dar su consentimiento para los niños. El formulario de consentimiento se puede descargar aquí, o los padres pueden completarlo en su cuenta de NYC Schools (NYCSA).

Casos positivos de COVID-19 en escuelas: cierres y cuarentenas

Esta es la única parte que se vuelve bastante diferente a la del año pasado. Existen diferentes protocolos de cuarentena según el grado en el que se encuentre un caso positivo y según el estado de vacunación de los estudiantes.

Si hay un caso positivo con un estudiante en el aula de una escuela primaria, todos los estudiantes de la clase recibirán instrucciones de ponerse en cuarentena durante 10 días calendario y realizarán aprendizaje remoto durante ese período de tiempo.

Se vuelve más complicado en las aulas de secundaria y preparatoria. Si hay un caso positivo en un aula, los estudiantes que son:

Al menos 12 años, vacunados y no sintomáticos: Pueden continuar asistiendo a la escuela en persona, pero se les recomienda que se hagan una prueba de COVID-19 de 3 a 5 días después de la exposición, por precaución.

Al menos 12 años, vacunados y sintomáticos: Serán dirigidos a cuarentena por 10 días calendario, y tendrán acceso a aprendizaje remoto por ese tiempo.

No vacunado: se pondrá en cuarentena durante 10 días calendario y tendrá acceso al aprendizaje remoto. El día 5 de la cuarentena, los estudiantes pueden tomar una prueba de COVID-19 y pueden regresar al aprendizaje en persona después del día 7 con un resultado negativo.

Las escuelas solo se cerrarán cuando el Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad (DOHMH) determine que existe una transmisión generalizada en la escuela. Es probable que tales cierres sean raros.

Opciones de aprendizaje remoto

El Departamento de Salud de la ciudad determinó que los estudiantes que tienen una de las siguientes condiciones pueden ser aprobados para recibir instrucción remota médicamente necesaria:

Cáncer activo Trastorno suprarrenal Ataxia cerebral Enfermedades renales crónicas Enfermedad cardíaca congénita Enfermedad pulmonar congénita Fibrosis quística Enfermedad de Crohn / gastroenteritis viral Afecciones cardíacas Leucemia Enfermedad hepática Linfoma Trastornos metabólicos Esclerosis múltiple Distrofia muscular Convulsiones Drepanocito Derrame Talasemia Tumor

Cualquier familia con un estudiante inmunodeprimido debido a una condición médica o tratamiento para una condición médica puede solicitar la instrucción médicamente necesaria. Las solicitudes de familias con alguna afección que no figura en la lista se revisarán para determinar la elegibilidad.

Otras pautas: ventilación, limpieza, aprendizaje al aire libre

Todas las habitaciones que utilizan los estudiantes y el personal durante períodos prolongados tienen ventilación completamente operativa a través de medios naturales, mecánicos o una combinación de medios. Cada salón de clase de la ciudad de Nueva York tiene dos purificadores HEPA y las cafeterías en las escuelas más grandes tienen grandes unidades HEPA para mayor protección y extractores de aire en las ventanas para proporcionar circulación de aire adicional.

Todos los salones y áreas comunes (auditorios, gimnasios, etc.) tienen desinfectante para manos y toallitas desinfectantes disponibles. Las áreas de alto contacto (pomos de las puertas, fuentes de agua, etc.) se limpian varias veces durante el día, y cada salón de clases se limpia y desinfecta en profundidad todos los días utilizando tecnología electrostática.

En cuanto al aprendizaje al aire libre, las escuelas de la Ciudad de Nueva York continuarán usando los patios de las escuelas, el espacio de la calle y los parques como espacio adicional para el aprendizaje, y las escuelas en las áreas más afectadas por COVID-19 tendrán prioridad para el programa.

