¿Se está volviendo roja NYC? Un vistazo a las cifras de las encuestas en NY, NJ y CT

NUEVA YORK -- El martes por la noche, como se esperaba, se recibieron los votos electorales de Nueva York.

Los 28 votos del Empire State fueron para los demócratas Kamala Harris y Tim Walz. El estado ha sido demócrata de manera confiable en las elecciones presidenciales recientes, y 2024 no fue diferente. Sin embargo, en la Ciudad de Nueva York, los datos de las encuestas muestran que el margen de victoria disminuyó en comparación con 2016 y 2020.

En esta elección, Kamala Harris ganó el 67.7% de los votos en la Ciudad de Nueva York, mientras que Donald Trump ganó el 30.45% de los votos.

¿Cuánto bajó el voto azul?

En 2020, Joe Biden ganó alrededor del 76% de los votos y en 2016, Hillary Clinton ganó alrededor del 79%.

Los cambios más grandes en el voto rojo se produjeron en El Bronx y Queens. El presidente electo Trump obtuvo 21 puntos más en Queens, 22 puntos más en el Bronx y un 9% más en Manhattan.

Staten Island, donde Trump siempre ha tenido un buen desempeño, demostró ser un bastión para el exneoyorquino.

En otras partes de Nueva York, Trump también tuvo un desempeño superior. En el condado de Nassau, Trump ganó por 5 puntos; Biden ganó el condado por casi el 10% en 2020. Los condados de Westchester y Rockland se inclinaron a favor de Trump por 10 puntos.

A continuación, se muestran las cifras de votos y cómo se desglosaron, según la Junta Electoral de la ciudad:

Resultados de la noche de las elecciones de Nueva York de 2024*

Harris (Partido Demócrata): 1,623,623 votos, 62.88 %

Trump (Republicano): 734,063 votos, 28.43 %

Trump (Conservador): 52,231 votos, 2.02 %

Harris (Familias Trabajadoras): 124,517 votos, 4.82 %

Electores por escrito: 47,741 votos, 1.85 %

Totales de votos de la Ciudad de Nueva York por candidato

Harris: 1,748,140 votos, 67.70%

Trump: 786,294 votos, 30.45%

Electores por escrito: 47,741 votos, 1.85%

*Los resultados se consideran no oficiales con el 97.63% de los escáneres de papeletas reportados, a las 6:00 a.m. ET.

¿Cómo votó la Ciudad de Nueva York en las elecciones de 2020?

En las elecciones de 2020 en la Ciudad de Nueva York, Joe Biden obtuvo el 76.19 % de los votos y Donald Trump el 22.69 %.

¿Cómo votó la Ciudad de Nueva York en las elecciones de 2016?

En las elecciones de 2016, Hillary Clinton recibió el 78.95% de los votos y Donald Trump el 18.03% en la Ciudad de Nueva York.

¿Qué pasa con Nueva Jersey y Connecticut?

Algunos de los mayores cambios a favor de Trump se produjeron en los estados de Nueva Jersey y Connecticut, que son muy fiables como el demócrata. Nueva Jersey se movió 11 puntos a favor de Trump, en comparación con 2020.

En particular, NBC News mostró que el condado de Passaic pasó de +17 puntos para Biden en 2020 a +3 para Trump en 2024, una ganancia de 20 puntos. El condado de Hudson, situado al otro lado del río de Manhattan y con un 40 % de hispanos, pasó de +46 para Biden a +28 para Harris, lo que marca un cambio de 18 puntos.

Ricardo Villarini nos amplía.

Incluso en las partes menos diversas y más ricas del área triestatal, hubo resultados sorprendentes para Trump. En el condado de Bergen, donde Biden ganó por 16 puntos en 2020, Harris solo pudo ganar por tres puntos, una diferencia de 13 puntos para el Partido Republicano.

En Connecticut, Harris obtuvo el 55.8 % de los votos, frente al 42.6 % de Trump. Se trata de una caída significativa respecto de 2020, cuando Biden ganó Connecticut con el 59% de los votos frente al 39% de Trump. En 2016, Hillary Clinton ganó Connecticut con el 55% frente al 41% de Trump.

¿Cuál fue la causa del cambio?

Es una pregunta que los expertos políticos pueden estar considerando durante algún tiempo.

"Los estados con poblaciones realmente diversas terminaron votando por Trump más de lo que hemos visto en la política moderna por un presidente republicano", dijo el analista político de NBC News, Mark Murray. "Si se observa la diversidad, los niveles de educación, los ingresos, se pueden ver áreas en las que los demócratas se mantuvieron firmes y en las que obtuvieron una ventaja".

Murray señaló que la inmigración no había sido "un tema ganador para los demócratas" en los últimos dos ciclos electorales, y agregó que los escándalos que involucran a los demócratas en la ciudad de Nueva York y en todo el estado también pueden haber jugado un papel.

Patrick Murray, director de Monmouth Poll, dijo que cree que el cambio hacia Trump en el triestatal también se puede atribuir a la economía y la participación.

"Creo que hay muchos demócratas para quienes la economía es el tema principal pero nunca votarían por Donald Trump, por lo que simplemente se quedaron al margen", dijo Murray. "Es por eso que Kamala Harris está rezagada en el voto popular nacional, rezagada en los estados demócratas. Los votantes no están contentos con cómo va la economía".