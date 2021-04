Qué es el sistema de voto por elección clasificada y cómo evitar errores

Las elecciones primarias del 22 de junio están a la vuelta de la esquina y los neoyorquinos registrados se preguntan cómo funciona el nuevo sistema de voto por elección clasificada y cómo evitar errores que invaliden el sufragio.

El sistema de elección clasificada, que se implementó por primera vez en las elecciones por el Distrito 15 del Congreso en El Bronx, implica elegir solo un candidato por carrera, lo que llevará al votante a clasificar a cada candidato por preferencia en su boleta, para seleccionar así a los cinco candidatos principales en total.

¿POR QUÉ NUEVA YORK OPTÓ POR EL VOTO DE ELECCIÓN CLASIFICADA?

Los neoyorquinos eligieron utilizar la votación por elección clasificada durante una elección en 2019. Pasó con un apoyo del 73,5%.

Los funcionarios afirman que alienta a más candidatos a postularse y ayuda a los votantes a tomar decisiones más alineadas con lo que realmente quieren. Los estudios muestran que más mujeres y personas de color han ganado elecciones en los distritos que utilizan la votación por clasificación.

El sistema también garantiza que el candidato ganador fue al menos la segunda o tercera opción de la mayoría de los votantes, lo que anteriormente no siempre era el caso. En el sistema antiguo, alguien podía llegar a ser alcalde de Nueva York incluso si ganaba tan sólo el 40% de los votos en las primarias, siempre que fuera más que los otros candidatos.

Es así que el nuevo sistema permite a los neoyorquinos votar por su candidato favorito como su primera opción y considerar las otras clasificaciones como opciones de respaldo.

La opción de respaldo no perjudica al candidato de primera opción. La segunda opción solo contará si el candidato de primera opción es eliminado. Si el candidato de primera opción no tiene ninguna posibilidad de ganar, entonces el voto aún permanece en juego y puede ayudar al candidato de segunda opción a obtener el triunfo.

IMPORTANTE. El método se utilizará en las primarias del 22 de junio y en elecciones especiales, pero no se utilizará en las elecciones generales de noviembre.

¿EN QUÉ ELECCIONES SÍ SE USARÁ EL NUEVO SISTEMA DE VOTO?

En las contiendas para oficinas municipales como alcalde, presidente de condado, contralor, defensor del pueblo y Concejo Municipal, pero no se usará en ninguna carrera de fiscales de distrito.

Los fiscales de distrito técnicamente ocupan oficinas estatales y no están incluidos en el cambio de votación de elección de rango aprobado por los votantes de la ciudad en 2019.

¿EL NUEVO SISTEMA ES FIABLE?

Los votantes ya han utilizado el nuevo sistema en las elecciones especiales recientes y la gran mayoría no tuvo problemas, según una encuesta a boca de urna.

Las organizaciones Common Cause New York y Rank the Vote NYC realizaron la encuesta a más de 600 votantes en las elecciones especiales en los Distritos del Concejo 24 y 31, y encontraron que más del 95% de los votantes consideraron que la boleta de votación de elección clasificada era fácil de completar.

¿QUÉ PASA SI EN LUGAR DE ELEGIR A LOS CINCO CANDIDATOS SOLO SELECCIONO A UNO?

Aún así se contará su boleta, pero es recomendable elegir a los cinco candidatos de su preferencia para garantizar que su papeleta trascenderá en el proceso en el caso de que su aspirante de primera opción sea eliminado.

¿CÓMO SE CONTARÁ LA BOLETA?

Si un candidato recibe más del 50% de los votos de primera opción, gana la elección. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos de primera opción, el conteo continuará en rondas.

En cada ronda, se elimina al candidato con la menor cantidad de votos. Si su candidato de primera elección es eliminado, su voto va al siguiente candidato mejor clasificado en su boleta.

Este proceso continúa hasta que solo quedan 2 candidatos. El candidato con más votos gana.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA VOTACIÓN POR ORDEN DE PREFERENCIA?

La votación por elección clasificada le da más voz sobre quién es elegido. Incluso si su candidato preferido no gana, aún puede ayudar a elegir quién lo gana.

Los candidatos que no son su primera opción aún necesitan su apoyo como su segunda, tercera, cuarta o quinta opción. Esto los hace más propensos a atraer a un público más amplio.

El sistema ha demostrado que los candidatos más diversos y representativos ganan las elecciones. Las ciudades que han implementado la votación por orden de preferencia han elegido a más mujeres y más mujeres de color, lo que hace que sus funcionarios electos sean más representativos de sus comunidades.

¿QUÉ ERROR PUEDE ANULAR MI VOTO?

Debe asegurarse de completar la papeleta correctamente cuando vote en ausencia. Un error podría hacer que su voto no sea válido.

Con el nuevo sistema de votación de elección clasificada, puede elegir hasta cinco candidatos en el orden de su preferencia. Tenga cuidado de no clasificar a dos candidatos en la misma columna. Eso se llama voto excesivo y anula su boleta de forma automática.

CORRECTO

INCORRECTO

Para más información sobre cómo votar bajo el nuevo sistema abre aquí.