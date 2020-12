Proliferan bares y restaurantes que incumplen restricciones sanitarias en Nueva Jersey

Tres bares del condado de Passaic se encuentran entre una docena que enfrentan cargos por incumplir las restricciones sanitarias, anunciaron las fuerzas del orden el miércoles.

El procurador general, Gurbir Grewal, anunció que la División de Control de Bebidas Alcohólicas busca la suspensión de las las licencias de licor de 12 bares y restaurantes por violar las órdenes ejecutivas relacionadas con la pandemia de COVID-19.

En la lista se encuentra Sarina's Bar en Clifton, así como dos bares en Passaic: Bar El Anochecer y Sports Bar Inn. Las citaciones se emitieron por no hacer cumplir el distanciamiento físico y permitir la estancia en el lugar pese al límite de capacidad. Sarina's Bar también habría violado los requisitos de usar mascarilla y exceder el límite de ocupación.

Sarina's Bar enfrenta una suspensión de licencia de 25 días, mientras que Bar El Anochecer y Sports Bar Inn enfrentan suspensiones de 20 días cada uno.

Los otros nueve establecimientos acusados ​​incluyen Six26 en Jersey City, que habría violado el toque de queda de 10 p.m., el uso de mascarillas y exceder el límite de clientes sentados en una mesa. También fueron citados por obstaculizar una investigación y permitir fumar en lugares cerrados. El negocio enfrenta una suspensión de 85 días.

La Rumba Paisa Tavern en West New York, Vintage Wines and Bacchus Bar en Old Bridge, Fat Cactus Cantina en New Brunswick, El Tanampa en South River, Ria Mar Bar and Restaurant en South River, Donovans Restaurant en Manchester, Bayers Tavern en Gloucester City y Flip Flopz en North Wildwood enfrentan suspensiones que van de 10 a 66 días.

Durante el curso de las verificaciones de cumplimiento, algunos establecimientos también fueron acusados ​​de violaciones no relacionadas con las órdenes COVID-19. Desde marzo, se han citado más de 200 establecimientos por el incumplimiento de las restricciones.

“Como dijimos antes, no nos complace emprender estas acciones, pero estamos en medio de una pandemia y necesitamos que todos en el estado hagan su parte para combatir el aumento de COVID-19”, dijo Grewal.

“No permitiremos que un pequeño porcentaje de bares y restaurantes ignoren las medidas de mitigación y pongan en peligro la salud pública. Nuestro mensaje es especialmente importante a medida que nos acercamos a las fiestas de Año Nuevo".