Por qué renunció en plena pandemia la comisionada Oxiris Barbot

La principal funcionaria de salud pública de la Ciudad de Nueva York renunció el martes, al acusar al alcalde Bill de Blasio de ignorar las recomendaciones de expertos médicos durante la devastadora crisis de salud.

En una carta de renuncia emitida por correo electrónico, la comisionada Oxiris Barbot aclara que dejó su cargo con "profunda decepción porque durante la crisis de salud pública más crítica de nuestra vida, la experiencia incomparable en el control de enfermedades del Departamento de Salud no se utilizó en la medida en que podría haber sido".

“Nuestros expertos son reconocidos en el mundo por su trabajo en epidemiología, vigilancia y respuesta. La ciudad estaría bien servida al tenerlos en el centro estratégico de la respuesta, no en un segundo plano”, escribió Barbot en un correo electrónico revelado por primera vez por The New York Times.

Barbot elogió la labor del personal médico.

"Como compartí con el alcalde, sus habilidades de clase mundial son las que hacen que esta agencia sea tan respetada en todo el mundo. Su experiencia y orientación han sido el faro que conduce a esta ciudad a través de esta pandemia histórica. Para prepararse con éxito contra la inevitable segunda ola, sus talentos deben aprovecharse mejor junto con el de nuestras agencias hermanas", añadió.

Barbot discrepó en repetidas ocasiones con De Blasio desde el comienzo de la pandemia. El alcalde despojó al Departamento de Salud en mayo de su autoridad sobre un programa masivo de búsqueda de contactos, una medida crucial que la agencia había encabezado en crisis pasadas.

Casi un cuarto de millón de residentes de la ciudad de Nueva York ha dado positivo por el coronavirus. En su apogeo a principios de abril, más de 6,000 personas dieron positivo cada día.

Casi 19,000 han muerto, un número más alto que cualquier otro estado en la nación.

El número de casos nuevos se ha desplomado en las últimas semanas. El 31 de julio, el último día para el que hay datos disponibles, solo 82 neoyorquinos dieron positivo.

Para reemplazar a Barbot, De Blasio nombró el martes a Dave Chokshi, experto en medicina y salud de la población de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York. Chokshi ha sido colaborador en el equipo de De Blasio en el manejo de la crisis.

"El Dr. Chokshi ha pasado su carrera luchando por aquellos que con demasiada frecuencia se quedan atrás", dijo De Blasio en un comunicado tras la renuncia de Barbot. "Sé que está listo para liderar la carga en nuestra lucha por una ciudad más justa y saludable para todos".

Chokshi sirvió como miembro de la Casa Blanca durante la administración de Obama y como asesor de salud de alto nivel para el secretario de Asuntos de Veteranos.