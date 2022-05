Policía: menor de 15 años tenía dos pistolas cargadas en una escuela de Queens

Un adolescente de 15 años supuestamente fue atrapado con dos armas de fuego cargadas en su escuela de Queens el miércoles, dijo la Policía.

Hay cargos pendientes contra el menor, cuyo nombre no ha sido revelado debido a su edad.

Según la Policía de la Ciudad de Nueva York, el niño fue encontrado con las armas de fuego en York Early College Academy, que aparentemente comparte espacio con la escuela pública J.H.S. 008 Richard S. Grossley en la dirección de la calle 167.

Una fuente dentro del sindicato de Agentes de Seguridad Escolar dijo que también se encontraron cartuchos de munición con el menor.

No se reportaron heridos en el incidente, que ocurrió alrededor del mediodía. No estaba claro por qué el niño supuestamente trajo las armas o cómo las consiguió. La escuela o la policía no proporcionaron de inmediato otros detalles sobre las circunstancias.

El Departamento de Educación condenó la infracción.

“Las armas de fuego no tienen cabida en absoluto en nuestras escuelas, y no se tolerará un comportamiento como este”, dijo un portavoz. “El Departamento de Educación está totalmente comprometido a garantizar que nuestros estudiantes, escuelas y comunidades estén seguros. Nuestro personal escolar y los agentes de seguridad escolar recuperaron de inmediato y de manera segura estos artículos luego de una inquietud planteada por un miembro de la comunidad. Se siguieron todos los protocolos y estamos trabajando en estrecha colaboración con la Policía de Nueva York con respecto a las acciones de seguimiento".

Según su sitio web, York Early College Academy atiende a casi 650 estudiantes en los grados 6 a 12, junto con aquellos en programas de educación especial.