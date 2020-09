Pescador encuentra un cuerpo con su anzuelo en lago de Central Park

NUEVA YORK — Un pescador en Central Park pensó que había atrapado un pez, pero cuando lo fue recoger del agua, lo que pescó fue mucho más perturbador.

Luis Castoire lanzó su línea alrededor de las 11 a.m. del jueves en Harlem Meer, en la parte noreste del parque. Cuando lo trajo de regreso y se acercó a la superficie, Castoire descubrió que no era un pez al final de su línea, sino un cuerpo.

"Pensé que estaba viendo un fantasma", dijo Castoire a nuestra cadena hermana, NBC New York. "Sentí un golpe, mi gancho se había atascado … Cuando fui a levantarlo, vi que se levantaba la pierna y luego vi el resto del cuerpo".

Castoire, quien dijo que ha estado pescando en Central Park desde que tenía 7 años, dijo que tuvo que apartar la mirada de su aterradora captura.

"Fue devastador, realmente devastador. No podía creerlo con mis propios ojos, simplemente no podía", dijo.

Él y otros pescadores llamaron rápidamente a la policía. Se determinó que la víctima era un hombre de unos 30 años de Harlem, que había sufrido algún tipo de herida en la cabeza con sangre cerca del cuerpo, pero aún no se había determinado la causa de la muerte.

La escena del crimen era visible desde las costas a lo largo del lago, y fue un shock para quienes visitan el popular lugar con frecuencia.

"Estaba muy tranquilo. Estaba sentada aquí, hay muchas sirenas sonando … y es muy inesperado", dijo Kylie Debor, quien vive en el área. "Definitivamente es perturbador, es una tragedia para la familia, para la persona involucrada y para el vecindario".

Castoire dijo que todavía estaba tratando de procesar todo y que no estaba seguro de si alguna vez podría regresar al lugar donde pasó muchos días felices relajándose.

"No creo que pueda volver a este parque. Es como mi patio trasero. No creo que personalmente pueda volver a este parque y poder pescar aquí, sabiendo que me conecté a un cuerpo ", dijo Castoire.

Es la tercera vez que se encuentra un cuerpo en Central Park este mes. Un hombre de unos 50 años fue encontrado muerto en el lado oeste del parque la semana pasada, mientras que otro hombre fue encontrado flotando en el estanque cerca de la calle 59 el 7 de septiembre.