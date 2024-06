Abren estacionamiento gratuito en el aeropuerto JFK en NYC: aquí cómo funciona

NUEVA YORK -- La temporada alta de viajes por el verano está ala vuelta de la esquina y hay buenas noticias para aquellos que están planeado unas vacaciones.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey anunció el martes la apertura de una área gratuita de estacionamiento para dejar, recoger y esperar pasajeros en el aeropuerto John F. Kennedy. La zona se encuentra en la estación Lefferts Boulevard del AirTrain para ayudar a los pasajeros a evitar la congestión de tráfico prevista para este verano.

El nuevo lote permitirá a los pasajeros subirse fácilmente al AirTrain gratuito del aeropuerto con servicio frecuente para un viaje sencillo de ocho minutos hasta las terminales sin costo, ahorrándoles tiempo y ansiedad por una posible congestión relacionada con la construcción en las fachadas de las terminales.

Se espera que la temporada de viajes de verano de este año alcance un récord para JFK con aproximadamente 18.2 millones de pasajeros viajando por el aeropuerto, 700,000 más que el año pasado.

"La construcción de un nuevo aeropuerto JFK con terminales de clase mundial y una red de carreteras nueva y más eficiente causará algunos inconvenientes temporales y un mayor tráfico para los pasajeros en esta ocupada temporada de viajes de verano", dijo el presidente de la Autoridad Portuaria, Kevin O'Toole. “Si bien continuaremos haciendo todo lo posible para minimizar el potencial de tráfico aeroportuario en el corto plazo, podemos asegurarles que al final, un nuevo aeropuerto JFK se convertirá en una de las grandes puertas de entrada globales al mundo que aliviará los inconvenientes actuales. Parece un recuerdo lejano”.

