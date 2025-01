Real ID en Nueva Jersey: cómo agendar una cita y los documentos que necesitas

NUEVA JERSEY -- La fecha límite para adquirir el Real ID está cada vez más cerca.

A partir del 7 de mayo de 2025 las personas necesitarán el documento conocido como Real ID para abordar vuelos aéreos nacionales sino piensan usar un pasaporte u otra forma de identificación aprobada por el Gobierno federal.

Una licencia de conducir estándar de Nueva Jersey es válida para viajar en avión dentro de EEUU, pero esta licencia no se podrá usar para volar nacionalmente a partir de esa fecha.

La Comisión de Vehículos de Nueva Jersey tiene varias citas disponibles para adquirir el REAL ID en algunas de sus oficinas.

Nueva Jersey comenzó a emitir licencias Real ID y tarjetas de identificación para no conductores en septiembre de 2019, y gradualmente las incorporó a más agencias estatales de la Comisión de Vehículos Motorizados a medida que se capacitaba al personal.

¿Qué es Real ID?

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Real ID es el nuevo requisito federal para las licencias de conducir emitidas por el estado y las identificaciones de no conductor para ayudar a prevenir la identificación fraudulenta.

¿Se requiere que todos obtengan una Real ID?

No es obligatorio obtener una Real ID; sin embargo, a partir del 7 de mayo de 2025, si normalmente usa su licencia de conducir o identificación de no conductor (en lugar de un pasaporte u otra forma de identificación) para volar dentro de EEUU, probablemente necesitará un REAL ID para poder abordar. De lo contrario, deberás usar un pasaporte estadounidense válido u otra forma de identificación aprobada por el Gobierno federal. La licencia de conducir estándar de Nueva Jersey aún se podrá usar para conducir.

¿Quién debe obtener un Real ID?

El REAL ID sirve principalmente para aquellos que usan su licencia de conducir o la identificación de no conductor (en lugar de un pasaporte u otras formas de identificación aprobadas por el Gobierno federal) para volar dentro de los Estados Unidos.

¿Cómo puedo obtener mi Real ID?

El Real ID está disponible en todos los Centros de Licencias solo con cita. Para pedir una cita ir aquí.

¿Cuál es la diferencia entre una licencia de conducir real id o una identificación de no conductor real id y una licencia de conducir estándar o una identificación de no conductor estándar?

La principal diferencia es que una licencia de conducir estándar o una identificación de no conductor ya no se aceptarán como identificación para volar dentro de EEUU después del 7 de mayo de 2025. El REAL ID se parece a su licencia de conducir o identificación tradicional de Nueva Jersey, pero con una estrella en la esquina superior derecha.

La licencia de conducir o identificación estándar se ve similar, pero en lugar de una estrella, tendrá impresas las palabras NOT FOR "REAL ID". Tanto la licencia de conducir REAL ID como la licencia de conducir Estándar son válidas para conducir.

¿Cómo sé que tengo un REAL ID?

La licencia de conducir o identificación de no conductor REAL ID se parece a una licencia de conducir o identificación de no conductor tradicional de Nueva Jersey, pero con una estrella en la esquina superior derecha. La licencia de conducir o identificación estándar se ve similar, pero en lugar de una estrella, tendrá impresas las palabras NOT FOR "REAL ID".

¿Qué documentos necesito para obtener un REAL ID?

Las personas probablemente estén familiarizadas con lo que actualmente deben proporcionar en la agencia de la Comisión de Vehículos Motorizados como prueba de identificación para una identificación estándar. Deben tener un Número de Seguro Social verificable, deben proporcionar 1 documento como comprobante de domicilio y deben proporcionar documentos de identidad que sumen hasta 6 puntos de acuerdo con las pautas de la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey.

Para el REAL ID habrá nuevas matemáticas en la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey.

2 + 1 + 6 = REAL ID

¿Qué significa esto? Significa que deberá traer lo siguiente para obtener una REAL ID:

2 documentos como prueba de su dirección.

1 Su Número de Seguro Social

Documentos de identidad que sumen hasta 6 puntos REAL ID*

*Los valores de puntos son diferentes para una identificación REAL y una identificación estándar

Aquí te lo dividimos:

SELECCIONA 2 DOCUMENTOS DE LOS SIGUIENTES COMO PRUEBA DE SU DIRECCIÓN

Licencia de conducir válida de NJ/tarjeta de identificación de no conductor, o un formulario de renovación de licencia de conducir emitido por la Comisión de Vehículos Motorizados (que muestre la dirección residencial)

Factura de servicios públicos o tarjeta de crédito emitida en los últimos 90 días

Estado de cuenta de cheques o de ahorros de un banco o cooperativa de crédito emitido en los últimos 60 días

Contrato de arrendamiento o alquiler original y vigente

Factura, estado de cuenta o recibo de impuestos, y/o cualquier carta o correspondencia recibida del IRS o de la oficina de impuestos en el último año

Correo de primera clase de cualquier agencia gubernamental en los últimos seis meses

Si es menor de 18 años, declaración del padre o tutor que certifique la dirección del solicitante

PRUEBA DEL NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

Desde el miércoles 15 de junio, la Comisión de Vehículos Motorizados ya no requerirá que los solicitantes muestren una tarjeta de seguro social u otro documento para probar el Número de Seguro Social.

La MVC verificará el número de Seguro Social, el nombre y la fecha de nacimiento del solicitante con la Administración del Seguro Social. Si no coinciden, la solicitud será denegada.

La base de datos también se puede usar para verificar la información de las licencias de conducir estándar y otras tarjetas de identificación en Nueva Jersey, dijo la MVC en un comunicado.

Entonces puede mostrar:

El Seguro Social.

Sé mi número de Seguro Social y lo pondré en la solicitud. MVC lo verificará electrónicamente.

Recibo de pago que tenga mi nombre y el número de mi Seguro Social.

Documentos del W-2 o 1099 dentro del año pasado.

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD QUE SUMEN HASTA 6 PUNTOS REAL ID*

DOCUMENTOS PRIMARIOS

Pasaporte estadounidense vigente o tarjeta de pasaporte

Copia certificada del acta de nacimiento de los EE. UU. o del territorio de los EE. UU. presentada ante una oficina estatal de estadísticas vitales o una agencia equivalente en el estado de nacimiento de la persona

Certificado de nacimiento del Departamento de Estado de EE. UU. (Formulario FS-545 o DS-1350)

Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero del Departamento de Estado de EE. UU. (Formulario FS-240)

Certificado de Naturalización (Formulario N-550, N-578 o N-570)

Certificado de Ciudadanía (Formulario N-560 o N-561)

Tarjeta de residente permanente actual (Formulario I-551) emitida por USCIS (con fecha de vencimiento)

Pasaporte extranjero vigente con visa válida y I-94 (versión de sello o formulario)

Tarjeta de autorización de empleo con fotografía actual (formulario I-688B o I-766 de USCIS)

Tarjeta de Residente Permanente Vigente (Formulario I-551) emitida por el INS (sin fecha de vencimiento)

DOCUMENTOS SECUNDARIOS

Licencia de conducir con foto estándar vigente de NJ o cualquier estado, o territorio de los EE. UU. y el Distrito de Columbia

Tarjeta de identificación de no conductor estándar vigente de NJ solamente

Tarjeta de seguro Social

Estado de cuenta o registro del banco/cooperativa de crédito (dentro de los últimos 60 días)

Tarjeta de cajero automático/débito con el nombre y la firma del solicitante preimpresos (la tarjeta de cajero automático/débito y el extracto bancario no se pueden enviar juntos)

Tarjeta de seguro médico actual o tarjeta de recetas que muestre el nombre del solicitante

Tarjeta de identificación de empleado actual con talón de pago

Licencia profesional estatal

Tarjeta de asistencia pública de NJ con foto (también conocida como tarjeta de identificación de Servicios Sociales de NJ)

Diploma de escuela secundaria, GED o título universitario

Declaración de impuestos sobre la propiedad, factura o recibo emitido por un municipio de NJ

Para estudiantes de secundaria de NJ: un certificado de exención para la parte escrita del examen de manejo

Tarjeta de identificación con foto de acceso universal de la Administración de Veteranos

Licencia de conducir de empleado del gobierno federal vigente

Tarjeta de identificación con foto de empleado del gobierno federal vigente

Documentos de baja militar de EE. UU. (Formulario DD-214)

Licencia de piloto FAA

Tarjeta de identificación con foto de una escuela de EE. UU. con expediente académico o registros escolares

Tarjeta de identificación con foto de la universidad de EE. UU. con transcripción

Orden judicial de cambio de nombre legal firmada por un juez o secretario judicial

Certificado de matrimonio civil o unión civil o sentencia de divorcio

Documentos de adopción de EE. UU.

Tarjeta de identificación militar actual con fotografía de EE. UU.

Tarjeta actual de dependiente militar de EE. UU.

Tarjeta de jubilado con fotografía militar de EE. UU.

Tarjeta de comprador de armas de fuego de NJ

Licencia de conducir REAL ID vigente, tarjeta de identificación de no conductor o licencia de prueba de cualquier estado, territorio de EE. UU. y el Distrito de Columbia

¿Cómo puedo saber si tengo los 6 puntos con los documentos que tengo?

Puede utilizar esta herramienta de selección de documentos.

¿Cómo obtengo una cita en el MVC?

Tenga en cuenta que MVC agrega cientos de citas de REAL ID todos los días, pero la demanda es muy alta en los 24 Centros de Licencias. Aquí puedes hacer una cita en línea.

Una vez que se le haya emitido una REAL ID, puede renovarla en línea (o por correo).

¿Por qué están escaneando y almacenando mi información?

Es un requisito federal por motivos de seguridad, por eso las agencias federales escanean los documentos y los mantienen almacenados de forma segura en un formato cifrado.

¿Se comparte mi información con el gobierno federal?

Sí. Sus documentos de identificación serán verificados y, bajo ciertas circunstancias, serán compartidos con el Gobierno federal. Puede obtener más información visitando el sitio web del DHS.

¿Puede el Real ID sustituir la licencia de conducir?

Sí, una licencia de conducir REAL ID es una licencia de conducir reconocida.

¿Cuál es la edad más temprana a la que necesitará un Real ID?

Por ley federal, las personas mayores de 18 años después del 2 de mayo de 2023 necesitarán una REAL ID para volar dentro de los EE. UU. si no tiene un pasaporte válido para usar. Se puede encontrar más información en el sitio web federal del DHS.

¿Mi licencia de conducir actual o mi identificación de no conductor serán aceptables como identificación para volar dentro de EEUU?

Solo hasta el 6 de mayo de 2025. A partir del 7 de mayo de 2025, si normalmente usa su licencia de conducir o identificación de no conductor (en lugar de un pasaporte u otra forma de identificación) para volar dentro de EEUU probablemente le convenga una REAL ID. De lo contrario, deberá usar un pasaporte estadounidense válido u otra forma de identificación aprobada por el gobierno federal. La licencia de conducir estándar de Nueva Jersey aún se puede usar para conducir.

¿EL Real ID costará más que una identificación estándar?

Sí. La licencia/identificación estándar de NJ cuesta $24; REAL ID cuesta $35.

¿Qué sucede si perdí mi Real ID de Nueva Jersey?

Puede obtener un duplicado en línea.

Abre aquí para más detalles.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Para más información ir aquí.