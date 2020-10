Pandilla de adolescentes asaltan violentamente a mujer en El Bronx: NYPD

NUEVA YORK — Dos jóvenes adolescentes están siendo buscados por presuntamente asaltar a una mujer de la tercera edad y violentamente robándole su celular.

Según las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado febrero 9 del 2020, la mujer estaba caminando cuando tres jóvenes la abordaron, le golpearon en la cara y le arrebataron su teléfono celular antes de huir en El Bronx.

La pandilla también está siendo acusada de cometer otro asalto ocurrido el pasado 18 de febrero. Según el NYPD, los jóvenes también abordaron de la misma manera a un joven de 14 años, le mostraron un cuchillo, lo golpearon y patearon violentamente antes de salir huyendo con sus pertenencias.

la uniformada informó que un joven de 14 años que alegan es miembro de la pandilla, ya ha sido arrestado y acusado de dos cargos de robo y uno de amenaza pero que los otros dos siguen a la fuga.

Anyone with information in regard to the identity of the males is asked to call the NYPD's Crime Stoppers Hotline 1-888-57-PISTA (74782).