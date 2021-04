NYPD: una bala rozó el rostro de una menor de 5 años mientras estaba en una acera de Brooklyn

NUEVA YORK – Una pequeña de 5 años fue víctima de una bala perdida mientras estaba en una acera de Brooklyn, según dieron a conocer las autoridades.

Según un informe de la Policía de la Ciudad de Nueva York, la bala rozó el rostro de la menor cuando se encontraba en la intersección de las avenidas New Lots y Montauk, a eso de las 6:03 p. m. del lunes.

La pequeña fue transportada al hospital Brookdale y se desconoce su condición.

La uniformada no dio a conocer con quién se encontraba la menor, pero al parecer estaba jugando con su madre. Las autoridades dicen que parece que no era el blanco del disparo y hasta el momento no se reportan arrestos.

Esta es una historia en desarrollo.