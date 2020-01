NYPD investiga pintas de la MS-13 en iglesia de Queens

La Fuerza de Tarea de Crímenes de Odio del NYPD investiga un acto de vandalismo en la Iglesia Católica del Sagrado Corazón atribuido a la pandilla MS-13, esto en el vecindario de Bayside durante el fin de semana.

La uniformada dijo que el sospechoso enmascarado escribió MS-13 con pintura en spray en la entrada de la iglesia alrededor de las 4:30 a.m.del domingo. La Diócesis de Brooklyn divulgó el martes las imágenes del video de vigilancia.

Otro acto de vandalismo ocurrió en la Academia Católica del Sagrado Corazón de Bayside, al otro lado de la calle de la iglesia, aunque la policía no informó si se trata de la misma persona. En este caso, el sospechoso escribió las insignias MS. El NYPD señaló que hasta ahora no se han efectuado arrestos.

“Mi reacción inicial cuando escuché sobre el acto de vandalismo fue que no sabía qué esperar. Pensé que tal vez las ventanas estaban rotas o que nuestra representación de la natividad había sido destrozada y, de alguna manera, me sentí aliviado de que el daño a la Iglesia no fuera más significativo", dijo monseñor en un comunicado el martes Thomas Machalski, pastor de la Iglesia Católica Romana del Sagrado Corazón de Jesús.

"Al perpetrador le digo que lo aliento a encontrar algo más constructivo que hacer con su tiempo y energía, porque el tiempo que perdió en hacer algo como esto, bien lo pudo haber aprovechado para hacer algo bueno", agregó.

Machalski le dijo a The Tablet que no creía que la iglesia fuera el blanco, pues los vecinos hallaron otra insignia en una cerca blanca perteneciente a una vivienda cercana.

Casi 100 miembros y asociados de la pandilla fueron detenidos en diciembre durante una redada en Long Island. Para entonces, las fuerzas del orden declararon que el grupo criminal fue "diezmado" de forma efectiva.

No es la primera vez que la uniformada investiga indicios de la presencia de la pandilla en Queens. En febrero del año pasado, la camarilla pintó sus insignias en las oficinas del concejal Francisco Moya. El incidente ocurrió tras el asesinato de un joven mexicano durante una pelea con miembros de la pandilla en un vagón del tren 7 en Jackson Heights.