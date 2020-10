NYPD investiga el cuarto accidente mortal con una scooter Revel en dos meses

NUEVA YORK — La policía de Nueva York está investigando un accidente fatal que involucró a un scooter Revel, dos meses después de relanzarse después de una pausa de seguridad forzada por múltiples muertes.

La policía dijo el miércoles que un accidente del 29 de septiembre en el Upper West Side, en el que una mujer de 82 años fue golpeada en un cruce de peatones y murió, involucró a un hombre de 23 años que conducía una scooter Revel. Las circunstancias aún están bajo investigación, agregó el NYPD.

Revel se relanzó en la ciudad de Nueva York a fines de agosto, solo un mes después de que suspendiera sus servicios debido a tres accidentes fatales en 10 días. No estuvo disponible de inmediato para comentar sobre la última muerte.

La compañía, que también opera en otras cinco ciudades, dijo anteriormente que realizó cambios en las medidas de seguridad, que incluyen nuevas características para confirmar que los usuarios usan cascos antes de que se les permita viajar. Los pasajeros también deben responder un cuestionario de seguridad de 21 preguntas, en el que deben obtener una puntuación perfecta.

La compañía también ha agregado rastreo por GPS a todos las 3,000 scooters que tiene en las calles de Nueva York y podrá saber si las personas viajan en la dirección equivocada en una calle de un solo sentido o en un parque. Aquellos que lo hagan enfrentarán una suspensión inmediata.

Revel, el servicio que ofrece ciclomotores compartidos en varias ciudades, suspende el servicio en NYC tras la segunda muerte de un ciclista este mes.

El servicio cerró en Nueva York el 28 de julio, horas después de un accidente fatal. Los líderes de la ciudad dejaron en claro que el historial de la empresa era "inaceptable" y que se requerían cambios importantes antes de que pudiera operar nuevamente.

Los scooters negros y azules, que requieren una licencia de conducir pero no una licencia de motocicleta, se habían visto como una alternativa a los taxis y al metro durante la pandemia de coronavirus. La compañía había visto casi el doble de pasajeros desde marzo.

Los ciclomotores eléctricos de Revel están limitados a una velocidad máxima de 30 millas por hora. Las reglas publicadas requerían que los ciclistas usaran un casco, pero ese no siempre fue el caso, ya que los ciclistas se vieron repetidamente sin casco desde que llegaron los scooters en 2018. Los vehículos también están prohibidos en las aceras y en los carriles para bicicletas, y están destinados a circular en las carreteras con tráfico.

Continúa operando en Austin, Miami, Oakland y Washington DC.

El alcalde Bill de Blasio ha dicho que los funcionarios de la ciudad hablaron con los ejecutivos de Revel después de la muerte del 28 de julio y dejaron en claro que el historial de seguridad de la empresa es "un estado de cosas inaceptable".

“Cuando ves un incidente, algunos incidentes, causa preocupación”, dijo de Blasio en ese momento. “Nuestra gente ha estado hablando con Revel y ha estado haciendo cambios, pero lo fundamental es que no hay suficientes cambios. Esto acaba de llegar a ser demasiado ".

La comisionada del Departamento de Transporte de la ciudad, Polly Trottenberg, dijo que la ciudad negoció las nuevas pautas para la compañía, incluida la regla de que los motociclistas y pasajeros deben tomar y enviar una selfie mostrando que usan un casco.

"La teoría de la foto de la selfie es que una vez que te pones el casco y tomas la foto, lo más probable es que no te la quites", dijo Trottenberg.

Otros cambios nuevos incluyen que la compañía no permita los viajes entre la medianoche y las 5 a.m. durante los primeros 60 días del relanzamiento, ya que la ciudad dijo que estaban ocurriendo demasiados choques durante la noche. El nuevo accidente que la policía de Nueva York reveló el miércoles ocurrió poco antes de las 7:30 a.m.