NYC ofrece servicio de atención médica gratuita o a bajo precio para indocumentados: aquí cómo

Lo que debes saber

ofrece servicios de salud a través de NYC Health + Hospitals y es considerada la iniciativa más grande y completa del país para garantizar la atención médica para los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio o capacidad de pago. NYC Care está diseñado para hacer que la atención médica sea asequible. No hay cuotas de membresía, cuotas mensuales o primas. Pagará por los servicios que reciba en base a tarifas reducidas determinadas por el tamaño de su familia y sus ingresos.

NUEVA YORK -- La Ciudad de Nueva York ofrece un programa que garantiza acceso a servicios de atención médica que beneficio a personas indocumentadas y a neoyorquinos que no cumplen los requisitos o no pueden pagar un seguro médico según las pautas federales.

Se trata del programa NYC Care que ofrece los servicios de salud a través de NYC Health + Hospitals y es considerada la iniciativa más grande y completa del país para garantizar la atención médica para los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio o capacidad de pago.

Los neoyorquinos que cumplen los requisitos para un seguro de salud serán dirigidos al plan de salud de elección pública MetroPlus de la ciudad.

Aquí te respondemos preguntas sobre cómo funciona el programa.

¿Qué es NYC Care?

NYC Care es un programa basado en membresía proporcionado por NYC Health + Hospitals, que le ofrece acceso a su propio médico y servicios de manera gratuita o a bajo costo incluyendo visitas a especialistas, medicamentos y acceso a atención al cliente durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

¿Qué tipo de servicios médicos puedo recibir con el programa NYC Care?

Atención primaria y preventiva

Puede obtener una tarjeta de membresía única para acceder a la atención médica en los centros de atención al paciente de NYC Health + Hospitals en toda la Ciudad de Nueva York.

Elegir su propio proveedor de atención primaria que tratará afecciones físicas comunes, como indigestión, dolor de garganta y fiebre, y lo ayudará a controlar enfermedades crónicas como diabetes y presión arterial alta.

Recibir atención preventiva como vacunas, exámenes de rutina y mamografías para mantenerse saludable. También una colonoscopía.

Atención especializada

Su proveedor de atención primaria trabajará estrechamente con especialistas y ayudará a derivarlo a los servicios que

necesita, incluidos los siguientes:

Cardiología

Tratamiento para la artritis.

Ortopedia.

Podología.

Servicios para bajar de peso.

Gastroenterología.

Cirugía general.

Oído, nariz y garganta (ENT).

Salud de la mujer y atención prenatal.

Atención de la vista.

Salud conductual y consumo de sustancias

Acceda a una variedad de servicios de salud mental para tratar la depresión, ansiedad y otras afecciones de salud mental.

Obtenga la derivación para el especialista de salud mental, trabajador social, terapeuta o psiquiatra adecuado.

Obtenga tratamiento y asistencia para adicciones y trastornos por consumo de sustancias.

Obtener apoyo de salud mental y servicios de abuso de sustancias.

Medicamentos asequibles

Obtenga medicamentos recetados de bajo costo en las farmacias de NYC Health + Hospitals y acceso adicional a las farmacias con horario extendido, durante las tardes en días de semana y los fines de semana.

Solicite en línea nuevos surtidos de medicamentos recetados.

Obtener su primera cita en dos semanas o menos.

Además:

Hablar con los representantes de servicio al cliente que hablan su idioma y pueden ayudarlo de día o de noche.

Obtener apoyo de un equipo de atención primaria que también incluye enfermeras, asistentes médicos, trabajadores sociales, farmacéuticos y nutricionistas.

Ofrecer atención médica de calidad. No hay cuotas de membresía, cuotas mensuales o primas. Su costo para recibir atención médica se basa en el tamaño de su familia y sus ingresos.

Más información aquí.

¿Quiénes cumplen el requisito?

Debe vivir en uno de los cinco condados de la Ciudad de Nueva York.

No debe calificar para ningún plan de seguro médico disponible en el estado de Nueva York.

No poder pagar un seguro de salud basado en las pautas del Gobierno.

Si no califica para NYC Care o cualquier plan de seguro médico, puede cumplir los criterios para recibir servicios bajo el programa NYC Health + Hospitals Options.

Para averiguar si cumple los criterios llame al 1-646-NYC-CARE (1-646-692-2273).

¿Cuánto cuesta?

NYC Care está diseñado para hacer que la atención médica sea asequible. No hay cuotas de membresía, cuotas mensuales o primas. Pagará por los servicios que reciba en base a tarifas reducidas determinadas por el tamaño de su familia y sus ingresos.

Pagará según lo que puede permitirse. Las tarifas de descuento se determinan en base a sus ingresos y al tamaño de su familia y comienzan en $0. No hay ningún costo para inscribirse, tarifas mensuales, ni primas. Para obtener más información, visite nyccare.nyc para ver la tabla de escala de tarifas.

¿Se protegerá mi privacidad?

Los profesionales de atención médica de NYC Health + Hospitals se comprometen a mantener la privacidad de su información médica personal y su estado de inmigración. El programa señala que pueden buscar atención médica sin temor.

¿Cómo puedo obtener más información de NYC Care o inscribirme en el programa?

Puede llamar al 1-646-NYC-CARE (1-646-692-2273), encontrará representantes de atención al cliente que hablan en español. También puede visitar nyccare.nyc

¿Qué documentos necesito?

Se le pedirá que dé información sobre usted y su familia y cuánto gana. Esta es una aplicación segura y no se comparte información con los funcionarios de inmigración.

Se le puede pedir que proporcione documentos. Esté preparado para proporcionar un documento de cada categoría a continuación. Si presenta la solicitud en persona, debe llevarlos. Si está solicitando por teléfono, se le pedirá que los cargue en MyChart o que los proporcione durante su cita. Si no tienes ciertos documentos, lo pueden ayudar.

Categoría de documento Ejemplos de documentos aceptables Prueba de identidad Licencia de conducir o identificación de no conductor, ID NYC, pasaporte, identificación extranjera, tarjeta verde o permiso de trabajo, certificado de naturalización, visa, identificación escolar, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento, tarjeta EBT o CBIC. Prueba de ingreso Talones de pago (últimas 4 semanas), carta de empleo, pensión/SSI/carta/cheque de adjudicación de asistencia de desempleo Comprobante de domicilio Sobre con matasellos, factura de servicios públicos (últimos 90 días), contrato de alquiler, declaración de hipoteca. Determinación de elegibilidad de seguro Si un asistente de otra organización ya lo ha examinado para determinar si cumple los criterios para el seguro o usted mismo a través del Mercado de Salud del Estado de Nueva York, comparta una copia de la determinación.

Los pacientes que ya han sido evaluados para el seguro a través del NYS of Health Marketplace pueden traer una copia impresa de los resultados de la determinación y no necesitarán documentación adicional. Si no puede proporcionar los documentos requeridos, aún podemos ayudarlo a inscribirse.

¿Dónde puedo obtener los servicios de salud?

Como miembro de NYC Care, tendrá acceso a los centros de cuidado al paciente de NYC Health + Hospitals. Para consultar las ubicaciones, visite nyccare.nyc.

El Bronx

NYC Health + Hospitals/Jacobi

1400 Pelham Parkway South

Bronx, NY 10461

718-918-5000

NYC Health + Hospitals/Lincoln

234 East 149th Street

Bronx, NY 10451

718-579-5000

NYC Health + Hospitals/North Central Bronx

3424 Kossuth Avenue

Bronx, NY 10467

718-519-5000

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Belvis

545 East 142nd Street

Bronx, NY 10454

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Gunhill

1012 East Gunhill Road

Bronx, NY 10469

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Morrisania

1225 Gerard Avenue

Bronx, NY 10452

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Tremont

1920 Webster Avenue

Bronx, NY 10457

844-692-4692

Brooklyn

NYC Health + Hospitals/Coney Island

2601 Ocean Parkway

Brooklyn, NY 11235

718-616-3000

NYC Health + Hospitals/Kings County

451 Clarkson Avenue

Brooklyn, NY 11203

718-245-3131

NYC Health + Hospitals/Woodhull

760 Broadway

Brooklyn, NY 11206

718-963-8000

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Bedford

485 Throop Avenue

Brooklyn, NY 11221

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Brownsville

259 Bristol Street

Brooklyn, NY 11212

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Bushwick Communicare

335 Central Avenue

Brooklyn, NY 11221

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Crown Heights

1218 Prospect Place

Brooklyn, NY 11213

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Cumberland

100 North Portland Avenue

Brooklyn, NY 11205

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

East New York

2094 Pitkin Avenue

Brooklyn, NY 11207

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Fort Greene

295 Flatbush Avenue

Brooklyn, NY 11201

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Greenpoint

875 Manhattan Avenue

Brooklyn, NY 11222

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Ida G. Israel

2925 West 19th Street

Brooklyn, NY 11224

718-872-6639

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Jonathan Williams

333 Roebling Street

Brooklyn, NY 11211

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Williamsburg

279 Graham Avenue

Brooklyn, NY 11211

844-692-4692

Manhattan

NYC Health + Hospitals/Bellevue

462 First Avenue

New York, NY 10016

212-562-5555

NYC Health + Hospitals/Harlem

506 Lenox Avenue

New York, NY 10037

212-939-1000

NYC Health + Hospitals/Metropolitan

1901 First Avenue

New York, NY 10029

212-423-6262

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Dyckman

175 Nagle Avenue

New York, NY 10034

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Gouverneur

227 Madison Street

New York, NY 10002

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Judson

34 Spring Street

New York, NY 10012

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Roberto Clemente

540 East 13th Street

New York, NY 10009

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

St. Nicholas

281 West 127th Street

New York, NY 10027

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Sydenham

264 W 118th Street

New York, NY 10026

844-692-4692

Queens

NYC Health + Hospitals/Elmhurst

79-01 Broadway

Queens, NY 11373

718-334-4000

NYC Health + Hospitals/Queens

82-68 164th Street

Queens, NY 11432

718-883-3000

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Jackson Heights

(Junction Clinic)

34-33 Junction Boulevard

Queens, NY 11372

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Lefrak

(Women’s Health Only)

59-17 Junction Boulevard

Queens, NY 11368

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Parsons

90-37 Parsons Boulevard

Queens, NY 11432

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Ridgewood

769 Onderdonk Avenue

Queens, NY 11385

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

South Queens

114-02 Guy R. Brewer Boulevard

Queens, NY 11434

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Springfield Gardens

134-64 Springfield Boulevard

Queens, NY 11413

844-692-4692

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Woodside

50-53 Newtown Road

Queens, NY 11377

844-692-4692

Staten Island

NYC Health + Hospitals/Gotham Health,

Vanderbilt

165 Vanderbilt Avenue

Staten Island, NY 10304

844-692-4692

Tarjeta de membresia

Como miembro de NYC Care, recibirá una tarjeta de membresía por correo. Su tarjeta es exclusiva para el cliente y muestra sus tarifas por servicios de atención médica.

Lleve consigo su tarjeta de socio cuando:

Visite a su proveedor de atención primaria.

Obtenga servicios de atención médica en cualquier centro de atención al paciente de NYC Health + Hospitals.

Cómo renuevo mi membresía

NYC Care hará que un asesor financiero de NYC Health + Hospitals lo evalúe cada 12 meses. Tenga a mano los documentos que utilizó para inscribirse. La evaluación mostrará si cumple los requisitos para un seguro de salud. De lo contrario, el asesor financiero lo ayudará a renovar su membresía de NYC Care.

Para conectarse con un asesor financiero y renovar, llame al 1-646-NYC-CARE (1-646-692-2273)