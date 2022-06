NYC modifica el nuevo plan de patrullaje del metro después de que un oficial fue atacado el primer día

La Ciudad de Nueva York está revisando su único plan de patrullaje para el sistema de metro luego de un ataque a un oficial desplegado como parte de la iniciativa que inició esta semana, confirmaron las autoridades el miércoles.

El alcalde Eric Adams había anunciado el lanzamiento hace apenas un día al decir que él mismo realizó patrullas de tránsito en solitario durante sus días con la Policía de Nueva York. Las patrullas individuales, que el demócrata dijo que comenzaron el lunes por la noche, se despliegan en las estaciones según sea necesario. Las autoridades dicen que la idea es que más policías patrullando el sistema de tránsito ayudarán a reducir el crimen.

El plan modificado aún continuará con "el concepto de patrulla en solitario al distribuir a los oficiales en los puestos", dijo un portavoz, pero los dos oficiales permanecerán dentro de la vista del otro.

“Esto aumentará la visibilidad de los agentes de policía que cuidan al público que viaja y, al mismo tiempo, se cuidan unos a otros”, dijo el comunicado de la Policía de Nueva York.

"El incidente que involucró al oficial que fue agredido es un recordatorio de que hay personas que no respetan la ley ni a quienes la hacen cumplir", continuó. "Un oficial de policía debería poder ordenar a alguien que no fume en una plataforma del metro sin que eso resulte en un altercado grave. Esto no será tolerado, por lo que hemos aumentado constantemente la presencia de uniformados en el sistema de tránsito".

El oficial de tránsito realizaba una patrulla en solitario en una estación de Brooklyn poco antes de las 7:00 p. m. el martes cuando vio a un hombre de 24 años fumando un cigarrillo en la plataforma en dirección sur, según dos altos funcionarios de la Policía de Nueva York con conocimiento directo del caso.

El uniformado le dijo al fumador que apagara el cigarrillo, momento en el que los altos funcionarios dicen que el hombre se arrojó por la escalera de la plataforma. El oficial fue a ayudarlo y el sospechoso arrastró al oficial el resto del camino por las escaleras, dijeron los oficiales.

Los dos comenzaron a forcejear y el sospechoso supuestamente trató de agarrar el arma del policía, dijeron los altos funcionarios. Finalmente, fue detenido y llevado a un hospital para su evaluación. Los oficiales dicen que tiene un historial de ataques a oficiales de la Policía de Nueva York. Los detalles sobre esos casos no estuvieron disponibles.

El oficial fue llevado a un hospital para ser evaluado, pero se esperaba que estuviera bien.

Los delitos en el metro aumentaron un 54 % año tras año y un 39 % en el último mes, según muestran las estadísticas policiales, y una serie de accidentes de alto perfil en las últimas semanas han aumentado las dudas sobre si los recursos son adecuados.

Adams dijo que su administración ha estado investigando la mejor manera de utilizar los recursos y que el concepto de patrulla en solitario parece ser la forma "inteligente" de desplegarlos.

“No estábamos desplegando a nuestra policía. Lo ves en los desfiles, ves que caminas en un desfile amistoso, ves un desfile, ves a cinco oficiales en un lado de la calle en la esquina, cinco en el otro lado de la calle. Así no es como despliegas tu mano de obra", dijo el alcalde en una sesión informativa no relacionada el martes cuando se le preguntó sobre el nuevo plan del metro.

“Prometí esto en la campaña electoral, estoy cumpliendo la promesa del jefe de departamento, el jefe de patrulla, la comisionado de Policía”, agregó Adams. "Estaba claro que los pasajeros que nos detuvieron, hablaron con nosotros y dijeron: 'Queremos ver ese uniforme azul… Nos sentimos mejor y sentimos que la policía está presente'".

Sin embargo, los sindicatos policiales se habían opuesto al plan, diciendo que desplegar agentes de la Policía de Nueva York en solitario en todo el sistema subterráneo pondría a los policías en mayor riesgo de violencia. El incidente de Brooklyn el martes solo sirvió para intensificar el tono de su mensaje.

“El alcalde conoce la historia de la vigilancia del tránsito tan bien como nosotros”, tuiteó en parte la Asociación de Dotación de Detectives. "Es una cuestión de vida o muerte".

Un portavoz de la Asociación Benevolente de Patrulleros dijo que su presidente, Patrick Lynch, había hablado con Adams sobre el ataque y que el alcalde le aseguró a Lynch que se modificaría el plan para que hubiera al menos dos policías de la policía de Nueva York en cada área de patrulla.