NYC enfrenta un aumento de casos de COVID-19 y de filas para conseguir la prueba

Hace solo un par de semanas, la Ciudad de Nueva York parecía un punto relativamente brillante en la lucha por el coronavirus en Estados Unidos. Ahora es un punto caliente que enfrenta un aumento en los casos, lucha por las pruebas, dilema sobre un evento importante y una agotadora sensación de déjà vu.

Una ola de casos impulsada por la variante Ómicron se extiende por la ciudad más poblada del país, que fue el epicentro de la pandemia en sus inicios. Aunque los funcionarios de salud resaltan que la situación actual no es la vivida durante la primavera de 2020, en la Ciudad de Nueva York se ve cómo algunos espectáculos de Broadway han cancelado debido a brotes, regreso el mandato del uso de mascarillas en interiores y se hace más difícil realizarse la prueba.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Es decepcionante que no hayamos desarrollado un mejor sistema para esto y que no estemos mejor preparados para que no haya otra ola", dijo Jordan Thomas el lunes mientras esperaba para una prueba en una clínica de salud administrada por la ciudad cerca del centro de Brooklyn.

Con temperaturas cercanas al punto de congelación, Nina Clark se unió a la fila por tercera vez desde que comenzaron sus síntomas el jueves. Una vez más, decidió irse.

"Me quedé allí en el frío y dije: 'No puedo hacer esto'", dijo. "Dondequiera que vayas, hay una fila".

Mientras los funcionarios y expertos en salud instaban a las personas a hacerse las pruebas y a ponerse la dosis de refuerzo, en cada farmacia privada en el Bajo Manhattan

Mientras los funcionarios y expertos en salud instaban a las personas a hacerse las pruebas y a ponerse la dosis de refuerzo, en cada farmacia privada en el Bajo Manhattan se formaba una fila de una hora.

"Solo estoy tratando de mantenerme optimista", dijo Inga Chen mientras esperaba para recibir la vacuna refuerzo.

Después de cerrar algunos centros de pruebas el mes pasado por falta de demanda y a favor de las camionetas de prueba emergentes, la ciudad está compitiendo para expandir la capacidad nuevamente. Las 130.000 pruebas diarias en sitios patrocinados por la ciudad ya son el doble de lo que era hace solo tres semanas, y el alcalde Bill de Blasio dijo el lunes que la ciudad agregaría 20 ubicaciones fijas y tres camionetas esta semana. También planea distribuir 500.000 kits de prueba en el hogar.

El Dr. Mitchell Katz, que dirige el sistema de hospitales públicos de la ciudad, dijo que los funcionarios no anticiparon "tantas noticias sobre Ómicron" o que se estén agotando los suministros de kits de prueba para el hogar. Mientras tanto, los sitios de prueba más pequeños tuvieron problemas de personal este fin de semana ya que los propios trabajadores contrajeron el virus, dijo.

Katz dijo que la ciudad ahora se aseguraría de tener personas listas para completar y tomar otras medidas para aliviar la crisis de las pruebas.

Estados Unidos está lidiando con el aumento de Ómicron y un aumento de meses impulsado por la variante delta. Además, muchas otras partes del país han tanido tasas de infección considerablemente más altas que la Ciudad de Nueva York durante la última semana.

"Um, nunca habíamos visto esto antes en #NYC", tuiteó el jueves el asesor de salud pública de la alcaldía, el Dr. Jay Varma, refiriéndose a la creciente tasa de pruebas positivas en los días anteriores.

Casi 42.600 personas en toda la ciudad dieron positivo de miércoles a sábado, en comparación con menos de 35.800 en todo el mes de noviembre. Más de 15.000 pruebas positivas adicionales regresaron el domingo.

La ciudad nunca ha tenido tantas personas con resultados positivos en tan poco tiempo desde que las pruebas estuvieron ampliamente disponibles. No hay una imagen clara de cuántas personas contrajeron el virus durante el primer aumento repentino de la Ciudad de Nueva York en la primavera de 2020.

Tan recientemente como el 1 de diciembre, el número de casos nuevos por persona en la Ciudad de Nueva York superaba la mitad del promedio estatal, según cifras estatales. Ahora, la ciudad está por encima del promedio estatal.

Las hospitalizaciones también han ido aumentando, aunque más lentamente. Las nuevas admisiones en toda la ciudad tenían un promedio de 110 por día hasta mediados de la semana pasada, aproximadamente el doble del número del mes anterior. Pero el promedio en este momento el año pasado fue de alrededor de 230, y superó los 1,600 a principios de abril de 2020.

El número promedio de muertes por día se acercó a las 800 entonces y las 100 a fines de enero de este año. Es bastante estable, alrededor de una docena, a mediados de la semana pasada.

Las hospitalizaciones y las muertes tienden a hacer que los casos suban y bajen. Pero los funcionarios señalan que en Sudáfrica, donde se identificó por primera vez la variante Ómicron, un aumento en los casos no ha sido seguido por un aumento proporcional de hospitalizaciones y muertes.

Los hospitales de Nueva York dicen que han visto aumentos modestos, pero manejables.

Aún así, los hospitales se están preparando para los crujidos de personal, ya que las infecciones o exposiciones obligan al personal a quedarse en casa. Katz dijo que las clínicas del sistema público están cambiando a casi todas las visitas virtuales para que algunas enfermeras y asistentes puedan ser trasladados a hospitales y sitios de prueba.

“Sabemos cómo hacer esto. Estamos preparados ", dijo en una conferencia de prensa virtual con el alcalde demócrata.

De alguna manera, no hay comparación con el aterrador primer ataque del virus, cuando nadie estaba vacunado, el uso de mascarillas era casi inaudito en Nueva York y los médicos apenas estaban comenzando a aprender cómo tratar el COVID-19.

Aún así, algunos expertos en salud pública dicen que los funcionarios aquí y en otros lugares aún no han aprendido de la experiencia.

"Estamos viendo una reacción insuficiente, continuamente", dijo el Dr. Stanley Weiss, profesor de epidemiología de la Universidad de Rutgers. Él cree que los funcionarios deberían redefinir inmediatamente "completamente vacunado" para incluir refuerzos, limitar los espacios públicos interiores a los vacunados, reforzados y enmascarados constantemente; y mejorar la ventilación interior, entre otros pasos.

Cualesquiera que sean las diferencias, todavía quedan algunos ecos de 2020.

La ciudad está sopesando si puede seguir adelante con una tradición querida, esta vez, la celebración de la víspera de Año Nuevo en Times Square, en lugar del Desfile del Día de San Patricio de 2020. Y los residentes una vez más están luchando con decisiones sobre actividades cotidianas que de repente parecen riesgosas.

Sheldon Rogers fue a la fiesta navideña de su oficina a principios de este mes, pensando que finalmente parecía seguro celebrar con colegas en la empresa de tecnología donde trabaja en servicio al cliente. Después de un brote posterior a la fiesta, pasó casi tres horas esperando una prueba, que resultó negativa, el miércoles en un centro de atención de urgencia de gestión privada en Brooklyn.

Miriam Van Harn esperó el lunes en una línea de prueba de 200 personas en Times Square, tratando de averiguar si podía ver a su familia en Navidad. Había pasado una semana ocultándose en su propio apartamento y aislándose de un compañero de cuarto que había dado positivo.

"Definitivamente se siente como la primera ola de la pandemia, con esa ansiedad", dijo Van Harn, un estudiante de posgrado, recordando cómo "no sabíamos lo que estaba pasando".

“Pero sabemos lo que está sucediendo ahora”, agregó. “Tenemos vacunas. Tenemos mascarillas. Sabemos cómo mantenernos a salvo ”. Después del indulto, la Ciudad de Nueva York está sacudida por un impresionante pico de COVID-19.