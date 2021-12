NYC emite “aviso de operaciones de invierno” ante pronóstico de nevada ligera

La primera nevada de la temporada podría cubrir de blanco a la Gran Manzana tan pronto como el miércoles, y el Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York ya se prepara ante la posible contingencia.

La agencia emitió un "aviso de operaciones de invierno" a partir de las 6 a.m. del miércoles, según un comunicado.

El DSNY dijo que se esperan copos y la posibilidad de aguanieve, pero no está prevista ninguna acumulación significativa en las carreteras. Los esparcidores de sal están llenos y listos para usar, en caso de que las condiciones de la carretera se conviertan en un problema, señaló la agencia.

El Departamento de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York aconseja a los neoyorquinos que sean cautelosos y que utilicen el transporte público si es posible.

El Servicio Meteorológico Nacional espera que menos de una pulgada caiga a última hora de la mañana o temprano en la tarde sin que se espere acumulación. Sin embargo, es posible que Nueva York permanezca seca y no reciba nieve si las precipitaciones permanecen en el sur, afirma la agencia.

"Si bien es posible que haya lluvias dispersas y aguanieve, la mayor posibilidad se concentra en las áreas orientales de Long Island y Connecticut", tuiteó el Servicio Meteorológico Nacional.

El máximo de mañana alrededor de cuando se supone que nevará en Nueva York será de 39 grados, lo que no es exactamente propicio para la producción de nieve. Pero esté atento y no se quite las botas de nieve todavía.