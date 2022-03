NY abre las solicitudes para dos programas de subvenciones que apoyan la industria del turismo: aquí cómo solicitar la ayuda

Lo que debes saber La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el miércoles el lanzamiento de solicitudes para dos programas de subvenciones para el turismo que están diseñados para apoyar y revitalizar la industria del turismo y la hospitalidad del estado.

El programa de subvenciones para el regreso al trabajo del turismo de $100 millones y el programa de subvenciones Meet in New York de $25 millones se anunciaron por primera vez en noviembre como parte de la iniciativa "Bring Back Tourism, Bring Back Jobs" de la gobernadora.

Ambos programas ahora tendrán abiertas las solicitudes a disposición de las empresas de turismo, los centros de convenciones y conferencias y las instalaciones de alojamiento con licencia que hayan calificado para el programa.

"La pandemia desafió a toda la comunidad empresarial del estado de Nueva York, pero sus efectos fueron especialmente dañinos para nuestros profesionales del turismo y la hospitalidad", dijo la gobernadora Hochul. "Estos programas tienen como objetivo ayudar a las empresas a volver a contratar trabajadores y traer nuevas convenciones y eventos de clase mundial a nuestras comunidades, lo que activará el motor económico estatal que es el turismo. Nueva York es el lugar más emocionante, más vibrante y más atractivo del mundo y debemos hacer todo lo posible para invitar y dar la bienvenida a visitantes".

Programa de subvenciones de Regreso al Trabajo en Turismo

¿De qué trata?

El Programa de Subvenciones de Regreso al Trabajo para el Turismo del Estado de Nueva York se creó para incentivar el crecimiento del empleo al brindar asistencia financiera a las empresas de la industria del turismo que sufrieron dificultades económicas debido a la pandemia de COVID-19.

¿De cuánto son las subvenciones?

A través del programa de subvenciones de Regreso al Trabajo en Turismo, las empresas calificadas pueden recibir subvenciones de $5,000 por cada nuevo empleo neto equivalente a tiempo completo agregado y $2,500 por cada nuevo empleo neto equivalente a tiempo parcial agregado entre enero y junio de 2022.

Los beneficiarios deben lograr un aumento neto del empleo de al menos dos equivalentes a tiempo completo para calificar para la financiación.

Las subvenciones se otorgarán por un mínimo de $ 10,000 y un máximo de $ 200,000.

¿Quiénes cumplen el requisito?

Empresas con o sin fines de lucro, abiertas al público y/o que atiendan al público, involucradas en un campo relacionado con el turismo, incluidos alojamiento, arte, entretenimiento, transporte panorámico y turístico, operadores turísticos, convenciones y grupos de visitantes, u otras empresas que , a criterio exclusivo de ESD, califican como negocios en la industria del turismo (ver una lista completa de descripciones y códigos NAICS).

Aumentar su empleo promedio entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2022 en al menos 2 nuevos empleos netos equivalentes a tiempo completo.

Continuar en funcionamiento a partir de la fecha de solicitud.

Han sufrido daños económicos como resultado de la pandemia de COVID-19, como lo demuestra una disminución anual de al menos el 15 % de los ingresos brutos (o los ingresos totales para organizaciones sin fines de lucro), o una disminución anual de al menos 15 % de salarios brutos (o salarios para organizaciones sin fines de lucro) entre 2019 y 2020 (los solicitantes deben demostrar una pérdida anual de al menos el 15 %; sin embargo, los solicitantes con una pérdida del 25 % o más recibirán prioridad).

Estar en cumplimiento sustancial y certificar estar en cumplimiento sustancial con las leyes, regulaciones, códigos y requisitos federales, estatales y locales aplicables.

No adeudar impuestos federales, estatales o locales vencidos, a menos que realice pagos de conformidad y cumpla con un acuerdo vinculante aprobado con la autoridad fiscal correspondiente.

Si se trata de una empresa sin fines de lucro (p. ej., instituciones culturales), estar precalificado en Grants Gateway antes del desembolso de los fondos de la subvención.

No estar participando actualmente en el programa de Crédito Fiscal por Producción Musical y Teatral de la Ciudad de Nueva York o en el Programa de Crédito Fiscal por Producción Musical y Teatral del Empire State.

No ser propiedad de más del 5%, directa o indirectamente, de una empresa que cotiza en bolsa.

Estar abierto y/o atender al público.

¿Qué documentos necesito?

Comprobante de al menos 15 % de pérdida de ingresos brutos (o ingresos totales para organizaciones sin fines de lucro) o 15 % de pérdida de salarios brutos (o salarios para organizaciones sin fines de lucro): declaraciones de impuestos sobre la renta comercial de 2019 y 2020 (los solicitantes deben demostrar una pérdida anual de al menos 15%; sin embargo, los solicitantes con una pérdida del 25% o más recibirán prioridad).

Formulario del IRS 4506-T completado.

Comprobante de ubicación comercial y operación actual con dos de los siguientes documentos: Arrendamiento actual. Escritura. Factura de servicios públicos. Extracto bancario comercial actual. Estado de cuenta actual de la hipoteca comercial. Extracto de tarjeta de crédito empresarial. Factura de seguro profesional. Declaración de procesamiento de pagos. NYS ST-809 o ST-100 documentación de recaudación de impuestos sobre las ventas.

Datos de empleo reales (tiempo completo, tiempo parcial) junto con los formularios NYS 45 del cuarto trimestre de 2021 (para verificación) para establecer el empleo de referencia. Para negocios de temporada, envíe los formularios NYS 45 del primer al segundo trimestre de 2021 (para verificación) para establecer el empleo de referencia.

Las empresas de temporada deben presentar su declaración de impuestos federal trimestral del empleador más reciente, incluido el formulario 941 del IRS.

Para distribución de fondos: W-9 e información de cuenta bancaria.

¿Cómo puedo solicitar la subvención?

Completa una herramienta de evaluación de elegibilidad requerida para determinar si tu empresa califica para el programa. Aquí lo puedes hacer.

Si tu empresa califica, recibirás un correo electrónico de donotreply@formrouter.esd.ny.gov con un enlace a la solicitud completa.

Deberás completar y enviar la solicitud completa.

Se establecerá una fecha límite de solicitud final después del período de crecimiento del empleo del 1 de enero al 30 de junio de 2022, después del cual ESD determinará los montos de las asignaciones y desembolsará los fondos de la subvención.

Para recibir actualizaciones del programa por correo electrónico, regístrate aquí.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Puede encontrar más información, incluidas las pautas del programa, aquí.

Programa de subvenciones "Meet in New York"

¿De qué trata?

Para alentar el regreso de los viajes de negocios y atraer nuevos eventos, el programa de subvenciones Meet in New York de $25 millones otorgará subvenciones a lugares de conferencias e instalaciones de alojamiento para pasar la noche con licencia para compensar una parte de los descuentos proporcionados en tarifas de alquiler de espacios para reuniones aprobadas y tarifas de habitaciones grupales que ayudar a atraer eventos calificados. Las subvenciones se otorgarán en forma de reembolso y dependerán de factores que incluyen el tamaño del evento, la exención de tarifas y los descuentos ofrecidos. El programa se limita a nuevos eventos que no estaban programados previamente.

¿Quiénes cumplen el requisito?

Las subvenciones se limitarán a:

Centros de convenciones, centros de conferencias, instalaciones de alojamiento con licencia para pasar la noche y otros lugares para eventos que alquilan espacios para conferencias para eventos que califican.

Instalaciones de alojamiento con licencia que brindan alojamiento a grupos de viajeros en asociación con eventos que califican.

Además, todos los solicitantes que califican deben:

Ofrecer descuentos para eventos en relación con la atracción de visitantes al estado de Nueva York.

Estar en funcionamiento en el estado de Nueva York a partir de la fecha de la solicitud.

Haber sufrido daños económicos como resultado de la pandemia de COVID-19, como lo demuestra una disminución anual de al menos el 15 % de los ingresos brutos y/o salarios brutos entre 2019 y 2020;

Estar en cumplimiento sustancial con cualquier orden o reglamento de salud pública u otra emergencia relacionada con el sector empresarial u otras leyes y reglamentos según lo determine el comisionado.

Si es una organización sin fines de lucro, estar precalificado en Grants Gateway antes del desembolso.

No adeudar impuestos federales, estatales o locales vencidos a menos que realice pagos de conformidad con un acuerdo vinculante aprobado con la autoridad fiscal correspondiente y cumpla con este.

Cumplir sustancialmente con las leyes, regulaciones, códigos y requisitos federales, estatales y locales aplicables, incluidas las leyes fiscales, laborales y ambientales dentro del estado de Nueva York.

Además de lo anterior, todos los solicitantes que busquen una subvención para descuentos en espacio para eventos deben tener una capacidad mínima de 250 personas.

Los eventos que califican deben:

Tener lugar en el transcurso de al menos dos días consecutivos.

Demostrar que al menos el 35 % de sus asistentes provienen de al menos 50 millas de distancia, o al menos el 35 % de los participantes del evento pasan la noche en instalaciones de alojamiento autorizadas.

Ocurrir después de la aceptación de solicitudes bajo el Programa Meet in New York y antes del 31 de diciembre de 2024.

No haber sido retenido en el estado de Nueva York en los últimos cuatro años (es decir en cualquier momento desde el 1/1/18).

Los descuentos en las tarifas de las habitaciones deberán ser:

Se ofrece como un bloque de habitaciones de al menos 10 habitaciones para pasar la noche por noche en relación con eventos que califican según se define en estas pautas.

Para conocer los términos completos, lea las pautas aquí.

¿Qué documentos necesito?

Comprobante de al menos el 15 % de pérdida de ingresos brutos o el 15 % de pérdida de salarios brutos: declaraciones de impuestos sobre la renta empresarial de 2019 y 2020 (los solicitantes deben demostrar una pérdida anual de al menos el 15 %; sin embargo, los solicitantes con una pérdida del 25 % o más recibir prioridad).

Formulario del IRS 4506-T completado.

Descripción del tipo de evento, junto con un contrato ejecutado, demostrando que el evento fue contratado y/o las habitaciones fueron reservadas después de la fecha de inicio del programa y un pago inicial recibido del productor del evento con fecha posterior al inicio del período de solicitud del programa y antes del 31 de diciembre de 2022 (los hoteles no necesariamente necesitan un depósito del productor del evento).

Verificación de las tarifas de reserva "estándar" y "con descuento" del hotel (p. ej., cálculo de las tarifas efectivas promedio de tarifas de alquiler de espacios/hoteles durante un período determinado).

Evidencia de que este es un evento nuevo que no se ha realizado en el estado de Nueva York en los últimos cuatro años.

Evidencia de que este evento tiene al menos el 35 % de sus asistentes provenientes de al menos 50 millas de distancia, o al menos el 35 % de los participantes del evento pasan la noche en instalaciones de alojamiento con licencia.

ESD se reserva el derecho de solicitar pruebas e información adicional que ESD, a su sola discreción, considere necesaria para demostrar que se está cumpliendo con cualquiera de estos requisitos.

¿Hasta cuándo puedo presentar la solicitud?

Las solicitudes deben presentarse antes del 31 de diciembre de 2022.

¿Dónde lleno la solicitud?

Complete una herramienta de evaluación de calificación requerida para determinar si su empresa califica para el programa aquí.

Si su empresa califica, recibirá un correo electrónico de donotreply@formrouter.esd.ny.gov con un enlace a la solicitud completa.

Plazo de presentación de solicitudes - 31 de diciembre de 2022

Fecha límite para que se completen los eventos: 31 de diciembre de 2024

¿Dónde puedo encontrar más información?

Puede encontrar más información, incluidas las pautas del programa, aquí.