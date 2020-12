Nueva York y Nueva Jersey ocultan detalles de gastos relacionados a la pandemia

Lo que debes saber Desde que el virus comenzó a propagarse en los EE. UU. hasta el verano, los estados gastaron más de $ 7 mil millones en equipos de protección personal y equipos médicos de alta gama.

Nueva York y Nueva Jersey, que fueron los primeros puntos calientes durante la pandemia de COVID-19, hasta ahora se han negado a publicar desgloses detallados de sus gastos en equipo de protección personal y equipo médico durante los primeros meses frenéticos del brote del virus.

La administración del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que el Estado gastó $830 millones a través de casi 400 contratos en equipo de protección y equipo médico duradero de marzo a noviembre.

Una base de datos en línea, mantenida por la oficina del contralor estatal, enumera información básica sobre esos acuerdos, incluidos los nombres de los vendedores y las fechas y montos de los pagos.

Sin embargo, los funcionarios estatales han rechazado durante meses solicitudes de registros públicos de órdenes de compra que revelarían detalles completos, como cuántas mascarillas, batas y respiradores ordenaron a cada proveedor, cuántas órdenes se cumplieron y cuánto se ha recuperado de acuerdos fallidos.

A nivel nacional, un informe de la agencia de The Associated Press reveló que Gran parte de ese gasto se realizó fuera del proceso de licitación competitiva normal y no se había divulgado previamente al público.

Todos los estados, excepto Nueva York y Nueva Jersey, respondieron a la solicitud de registros públicos de la agencia AP proporcionando un desglose detallado de los gastos y los proveedores.

“Esa es información pública de letra negra”, dijo Bill Hammond, miembro principal de Política de Salud del Empire Center for Public Policy. “No hay nada más claro que el público tiene derecho a saber cómo se gasta su dinero”.

La agencia AP solicitó por primera vez detalles sobre las compras en la primavera, pero la administración de Cuomo nunca los proporcionó. La oficina de presupuesto de Cuomo le pidió a AP en julio que presentara formalmente una solicitud a través de la ley de registros abiertos de Nueva York. Desde entonces, la administración ha enviado avisos mensuales a la AP diciendo que necesita más tiempo para buscar y revisar registros. La última estimación fue a mediados de finales de enero.

La oficina de Cuomo y el Departamento de Salud no respondieron a las solicitudes de comentarios para explicar los repetidos retrasos.

Nueva Jersey tampoco proporcionó órdenes de compra de equipo de protección personal, diciendo que cumplir con la solicitud sería "sustancialmente perjudicial para las operaciones de la agencia".

El Estado proporcionó un documento de una página que muestra que gastó $164 millones en 153 millones de piezas de equipo, que incluyen mascarillas, guantes, gafas, camas e incluso camiones de la morgue.

“Debido a la cantidad de contratos y órdenes de compra que responden a su solicitud, sería sustancialmente perjudicial para las operaciones de la agencia recopilar cada contrato u orden de compra individual, identificar la fuente específica de financiamiento y revisarlo para detectar cualquier redacción necesaria antes de la producción”, dijo el Departamento de Salud del estado en respuesta a la solicitud de AP.

La falta de transparencia total en las compras relacionadas al COVID-19 deja sin respuesta la cantidad de dinero que los estados gastaron en artículos necesarios que rápidamente se dispararon en precio y la medida en que recurrieron a proveedores no probados en un momento en que el gobierno federal dejaba en gran medida tales compras a los estados.

Cameron Macdonald, director ejecutivo del Government Justice Center, dijo que los datos también podrían arrojar luz sobre las preguntas que rodean las existencias de equipo de protección y suministros médicos del estado antes de la pandemia.

“Nadie sabe cuánto de eso expiró, cuánto estaban jugando a ponerse al día en la primavera”, dijo.

A finales de marzo, varios estados habían suspendido las salvaguardias habituales para la adjudicación de contratos en medio de una acalorada competencia entre estados, condados, hospitales e incluso otros países por respiradores y equipos para proteger a los trabajadores médicos de primera línea.

Cuomo prometió a las empresas que podrían ayudar a fabricar equipos de protección para Nueva York que no se enfrentarían a la "burocracia". Envió personal a China como parte de los esfuerzos para adquirir 7,000 respiradores, pero advirtió que el estado aún necesitaba ayuda federal: “Hemos intentado todo".

Algunas compras específicas han sido confirmadas públicamente por la administración de Cuomo a los medios de comunicación. Entre ellas se encuentran $122 millones en pagos a Dome International, con sede en Brooklyn, por los esperados 5,700 respiradores y $69 millones al empresario de Silicon Valley, Yaron Oren Pines.

Pero se han publicado pocos detalles de esas compras. Los asesores de Cuomo han dicho que el Estado estaba tratando de recuperar parte o la totalidad de los pagos realizados a empresas que no producían el equipo prometido.

“Si bien se recibió la gran mayoría de los bienes, hubo algunos casos en los que los artículos pedidos no se entregaron en su totalidad o en parte”, dijo la portavoz de la Oficina de Servicios Generales, Heather Groll.

Hasta ahora se han recuperado unos 223 millones de dólares, dijo en una declaración escrita.

Se negó a especificar qué pedidos no se cumplieron y cuánto dinero está tratando de recuperar el Estado, diciendo que “no quiere poner en peligro su capacidad de negociación al proporcionar detalles”.

La AP solicitó órdenes de compra que incluían el nombre y la dirección de los proveedores, la fecha, una descripción de los artículos comprados, la cantidad de artículos comprados y el precio.

El Consejo de Registros Gubernamentales de Nueva Jersey, que supervisa la ley de registros públicos del estado, "requiere que los custodios normalmente otorguen acceso inmediato a presupuestos, facturas, comprobantes y contratos". (Nueva Jersey se refiere a las órdenes de compra como bonos).

"Es profundamente preocupante que nieguen el acceso a los comprobantes de pago, que son registros públicos por excelencia que ayudan a las personas a monitorear cómo se gasta el dinero de los contribuyentes", dijo CJ Griffin, un abogado de Nueva Jersey que se especializa en la ley de registros públicos.