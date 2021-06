Nueva York alcanza la tasa de positividad de COVID-19 más baja desde el inicio de la pandemia

NUEVA YORK – Nueva York reportó el domingo por primera vez desde el inicio de la pandemia una tasa de positividad del COVID-19 por debajo del 0.30%, anunció el gobernador Andrew Cuomo. Y es que el domingo el Estado dio a conocer que 258 personas dieron positivo al COVID, un 0.29%.

"Los neoyorquinos han hecho un trabajo increíble para combatir el virus y gracias a su determinación, hemos podido comenzar a volver a la normalidad", dijo el gobernador Cuomo en un comunicado el domingo. "Sin embargo, no se equivoquen, aún no estamos fuera de peligro y para proteger el progreso que hemos logrado, debemos aprovecharlo. Cada vacuna nos acerca un paso más a derrotar el COVID de una vez por todas y por eso es tan importante que todos lo hagan. No hay más excusas, así que, si aún no se ha puesto la vacuna, haga lo responsable y obtenga la suya".



Nueva York también reportó que los casos de positividad promedio de 7 días en todo el estado es de 0.38%, un récord bajo que se ha mantenido por 23 días consecutivos.

El domingo también informó que 4 personas perdieron la vida, el número más bajo desde el 4 de septiembre.

Además, Cuomo dio a conocer que el promedio de personas vacunadas en Nueva York con por lo menos una dosis llegó a un 70.9%.

El estado de Nuevo York eliminó el martes las restricciones restantes relacionadas al COVID-19 luego de lograr su meta de tener un 70% de los neoyorquinos con por lo menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Con efecto inmediato, las restricciones de COVID-19 impuestas en el estado se levantaron en más de una docena de sectores comerciales y sociales, que incluyen cuidado de niños, campamentos, servicios de comida, oficinas, bienes raíces, entretenimiento, gimnasios y más.